GP Turchia, Verstappen che delusione! “Le intermedie non hanno funzionato”

Dominatore di tutte le sessioni precedenti, le gomme intermedie tradiscono Max Verstappen nella Q3 del GP di Turchia

Dopo aver dominato le tre sessioni di prove libere e le prime due fasi della qualifica, Max Verstappen vede sfuggire la pole position nei minuti finali della Q3 del GP di Turchia. Per soli due decimi l’olandese non è riuscito a precedere una Racing Point particolarmente in forma. Lance Stroll ha saputo sfruttare meglio di tutti la gomma intermedia, riuscendo a mettere velocemente temperatura sugli pneumatici “verdi”.

Grande delusione per l’olandese volante che domani, pur scattando dalla prima fila, avrà l’handicap di prendere il via dal lato più sporco della pista. Su questo tracciato così carente di grip potrebbe essere un grosso problema, nonostante la prima curva non sia così lontana.

Qualifying result #TurkishGP 🇹🇷🏁: STR, Max P2 💪, PER, Alex P4 👊, RIC, HAM, OCO, RAI, BOT, GIO. #F1 pic.twitter.com/ooX8mAFH9U — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 14, 2020

PAROLE AMARE NEL POST QUALIFICA

Nel post qualifica, Verstappen non ha potuto nascondere la sua delusione, al microfono di Mark Webber, subito dopo il termine della sessione: “Già nel Q1 quando abbiamo provato la gomma intermedia, non avevamo aderenza”, ha detto il pilota 23enne. “Nel Q3 la pista era da intermedie ma per noi quella gomma era tremenda. Le full wet erano molto buone, mi sentivo particolarmente a mio agio, ma non è andata bene.

“Al momento non riesco a concentrarmi troppo su domani, sono molto deluso. Domani è una gara dove possiamo fare bene, ma quando sei primo per tutti i turni terminare secondo non è quello che vuoi. I punti vengono comunque assegnati domani, questo è certo, speriamo di fare una buona gara.”