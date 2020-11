GP Turchia, qualifiche: Stroll in pole position!

Le qualifiche del GP di Turchia sono state caratterizzate dall’imprevedibilità: Stroll ha conquistato la pole, seguito da Verstappen e Perez

Nel pomeriggio, i piloti sono scesi in pista per disputare le qualifiche. Le difficili condizioni metorologiche hanno messo in difficoltà tutti. Già nell’ultima sessione di prove libere, hanno dovuto affrontare una pista bagnata e piuttosto scivolosa. La situazione, all’inizio della qualifiche, non è migliorata. Per via delle condizioni, i team hanno così montato gomme wet e intermedie, per capire quale fosse la migliore. I piloti hanno approfittato sin dai primi minuti per cercare di segnare il tempo cronometrato, prima che la pioggia potesse farsi nuovamente protagonista.

QUALIFICHE GP TURCHIA: Q1

La prima parte delle qualifiche è stata caratterizzata delle pessime condizioni del tracciato. Abbiamo visto numerosi fuori pista da parte dei piloti che faticavano a guidare la vettura. L’asfalto molto liscio, la pioggia abbondante, la scarsa visibilità e le lamentele rivolte ai commissari hanno convinto la FIA ad esporre la bandiera rossa sospendnedo l’attività. Dopo aver pulito un po’ la pista, i semafori si sono riaccesi per sfruttare gli ultimi 7 minuti del Q1.

Nel giro di preparazione, Romain Grosjean ha perso aderenza, uscendo dalla pista. Restando bloccato nella ghiaia, i commissari di gara hanno fermato nuovamente l’azione in pista per recuperare la Haas del francese. Quando mancavano 3 minuti e 30 secondi i piloti sono nuovamenti scesi in pista, per cercare di segnare un buon tempo. Un Q1 complicato sotto diversi punti di vista, che ha messo a dura prova i piloti e i team. Nonostante l’impegno, Magnussen, Kvyat, Russell Grosjean e Latifi si sono classificati tra gli ultimi cinque.

QUALIFICHE GP TURCHIA: Q2

E’ stata una lotta giro dopo giro. I 15 piloti in pista si sono sfidati ricercando la perfezione in condizioni non semplici. Ogni minimo dettaglio ha fatto la differenza. E’ questione di temperatura delle gomme, di traiettorie pulite e di coraggio. I piloti delle due Red Bull, e della Racing Point hanno messo in risalto il talento che li contraddistingue sul bagnato. Al termine della Q2 sono rimasti esclusi Norris, Vettel, Sainz, Leclerc e Gasly.

A sorpresa, entrambe le Alfa Romeo sono riuscite a passare in Q3 per la prima volta nel 2020. In difficoltà, invece, le due Ferrari e le McLaren. Nessuno dei quattro piloti è riuscito a livellare il tempo e fare lo step in più. Nonostante gli sfrozi, sembrano non esser riuscite a mettere in temperatura le mescole wet.

Alfa Romeo get both cars into Q3 for the first time this season! Let’s see what they can do…#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/sMiqQmPCJa — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

LANCE STROLL IN POLE POSITION !

I dieci piloti che sono riusciti a qualificarsi per l’ultima parte delle qualifiche sono scesi in pista con le mescole wet, esclusi Perez e Ocon che hanno montato le intermedie. Dopo i primi tentativi, che hanno visto nelle prime posizioni Perez, Verstappen e Stroll, anche la Mercedes e la Red Bull hanno optato per gli pneumatici intermedi.

Gli ultimi due minuti sono stati carichi di tensione e confusione. I piloti hanno cercato di limare i tempi. In modo imprevebile, Lance Stroll ha conquistato la pole position, seguito da Max Verstappen. La seconda fila sarà occupata da Perez e da Albon. Quinto tempo per Ricciardo e sesto per Hamilton, che oggi non ha trovato il feeling giusto. A seguire Ocon, Raikkonen, Bottas e Giovinazzi che completano le prime dieci posizioni.