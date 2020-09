GP Toscana, FP3: Verstappen a sandwich tra le Mercedes, quarto Stroll

Nella sessione di FP3 del GP della Toscana Bottas conquista la testa della classifica dei tempi per la terza volta consecutiva. Verstappen fa scintille e chiude secondo a diciassette millesimi. Terzo Hamilton, quarto tempo di Stroll

Un agguerrito Valtteri Bottas chiude primo nelle FP3 del GP della Toscana con un crono impressionante di 1:16.530. A +0.017 stoppa il cronometro Max Verstappen che precede Lewis Hamilton di 64 millesimi. Ottimo quarto tempo di Stroll che sfrutta appieno le nuove componenti sulla sua RP20. Nuovamente quinto Gasly che conferma l’ottimo stato di forma della AlphaTauri e tiene dietro Sergio Perez. Il pilota messicano che parrebbe in lizza per una chance in Haas nel 2021 a differenza del compagno di squadra non ha potuto beneficiare di aggiornamenti alla vettura. Settimo Leclerc a +0.985 del leader della classifica provvisoria. Incoraggianti i tempi del monegasco in mattinata mentre arranca ancora Sebastian Vettel.

Difficile l’avvio di giornata di Alexander Albon, protagonista involontario del remake tutto austriaco di “Una poltrona per due”. L’anglo-thailandese naviga nelle retrovie fino alla bandiera a scacchi salvo poi reintrare nella top ten nell’ultimo tentativo a disposizione mettendosi alle spalle della Ferrari #16. Nono intertempo per Kvyat, conclude decimo Grosjean a 1:17.635, secondo miglior motorizzato Ferrari della sessione. Male le Renault che dopo le FP2 di ieri concludono undicesima e diciassettesima. Male anche le McLaren che confermano il trend negativo del weekend: Sainz termina dodicesimo, Norris addirittura diciannovesimo, preceduto per soli quaranta millesimi dal quattro volte campione del mondo della Ferrari.

Tredicesima e quattrodicesima le Alfa Romeo che avevano fatto ben sperare con dei buoni tempi fatti registrare da Raikkonen. Quindicesimo Magnussen che a differenza del compagno non monta una Power Unit aggiornata. Ultimo Russell che non fa segnare alcun giro valido, sedicesimo Latifi nel primo weekend della nuova gestione Williams. I semafori verdi per le Q1 si accenderanno alle 15.05 ore italiane, di seguito tutti i tempi delle FP3 del GP della Toscana.