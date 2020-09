Simon Roberts è il nuovo Acting team Principal della Williams

Dopo l’addio di Claire Williams, il team di Grove si appresta ad accogliere un nuovo team principal, che segna l’inizio di una nuova era per la scuderia

Vanta già una serie di esperienze all’interno del mondo della Formula 1, ma il ruolo che si appresta a ricoprire ha sicuramente il suo peso. Simon Roberts, infatti, diventerà il nuovo Acting Team Principal della Williams. In questo periodo di transizione, che porterà la scuderia a essere guidata dalla Dorlinton Capital, Roberts avrà l’ingrato compito di sostituire Claire Williams, ormai diventata il volto al femminile del team.

Roberts è in realtà entrato a far parte del team già all’inizio di questa stagione, ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato della Formula 1. Un’esperienza che gli ha permesso di ampliare le proprie conoscenze e capacità in merito alle funzioni tecniche, operative e di pianificazione della Formula 1. La sua avventura all’interno del Circus, tuttavia, è iniziata qualche anno fa.

L’INIZIO IN FORMULA 1 E LE DICHIARAZIONI DI ROBERTS

Nel 2003 Roberts ha ricoperto il ruolo di Operations Director e di General Manager in McLaren, passando poi alla Force India nel 2009. Nello stesso anno, il nuovo Team Principal della Williams, ha ricoperto anche il ruolo di Chief Operating Officier. Un ruolo che gli ha conferito la responsabilità di valutare il lavoro di tutti i team, dallo sviluppo del concept della monoposto, fino all’attività in pista. Otto anni più tardi, poi, è tornato nuovamente in McLaren per svolgere le stesse mansioni degli anni precedenti, entrando anche a far parte del gruppo esecutivo della scuderia. Quello stesso anno, nel 2017, è stato poi nominato responsabile delle operazioni di fabbrica e ingegneristiche.

In merito alla sua recente nomina, invece, Roberts ha dichiarato: “Sono lieto di essere annunciato come Acting Team Principal per la Williams in questo periodo di transizione. Si prospetta un momento emozionante per la squadra, una nuova era per la Williams e sono entusiasta di poterne fare parte. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida, mentre cerchiamo di riportare la squadra in testa alla griglia“.