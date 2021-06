GP Stiria: la griglia di partenza definitiva

MAX VERSTAPPEN HA LA MEGLIO SUI SUOI DIRETTI RIVALI OTTENENDO LA POLE NEL PRIMO APPUNTAMENTO AUSTRIACO

La battaglia tra Mercedes e Red Bull si sposta in Austria. Il primo round con le qualifiche per il GP di Stiria vede trionfante Verstappen che conquista la prima casella della griglia di partenza. Terza pole position in questa stagione per l’olandese e prima sul suolo austriaco per il team di Milton Keynes. Accanto a lui in prima fila vi è Lewis Hamilton, inizialmente classificatosi in terza posizione. Il sette volte campione del mondo recupera una posizione sulla griglia di partenza per il GP di Stiria, grazie alla penalità inflitta a Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes partirà in quinta posizione.

Sulla terza piazzola della griglia di partenza per il GP di Stiria troviamo la McLaren di Norris, seguita dalla Red Bull di Sergio Perez. In sesta posizione vi è l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. L’altra vettura del team di Faenza si era inizialmente classificata in ottava posizione, ma partirà dall’undicesima casella. Ciò a causa della penalità inflitta a Yuki Tsunoda per aver ostacolato Valtteri Bottas in curva 4, durante le qualifiche odierne. Sulla settima casella della griglia di partenza per il GP di Stiria troviamo la Ferrari di Charles Leclerc, seguita dall’Alpine di Fernando Alonso. Chiudono la top ten l’Aston Martin di Lance Stroll e la Williams di George Russell.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEFINITIVA DEL GP DI STIRIA

1) Max Verstappen

2) Lewis Hamilton

3) Lando Norris

4) Sergio Perez

5) Valtteri Bottas (penalizzato di 3 posizioni)

6) Pierre Gasly

7) Charles Leclerc

8) Fernando Alonso

9) Lance Stroll

10) George Russell

11) Yuki Tsunoda (penalizzato di 3 posizioni)

12) Carlos Sainz Jr.

13) Daniel Ricciardo

14) Sebastian Vettel

15) Antonio Giovinazzi

16) Nicholas Latifi

17) Esteban Ocon

18) Kimi Raikkonen

19) Mick Schumacher

20) Nikita Mazepin