GP Stati Uniti, FP1: le Mercedes si confermano le favorite

Il campionato riprende finalmente e arriva nel Nuovo Continente. Il Circus è infatti atterrato ad Austin, Texas, dove iniziano le FP1 negli Stati Uniti. I quali ospiteranno il diciassettesimo appuntamento della stagione. In una lotta al mondiale ancora accesissima, il duello fra Verstappen e Hamilton non si ferma. E questa domenica Hamilton dovrà provare a sfilare la leadership del Campionato, ottenuta dal pilota olandese dopo lo scorso Gran Premio di Turchia.

The title battle goes Stateside at @COTA ! ⚔️ #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/OQyCF3Ztt6

Six races to go. Six points apart.

Dopo meno di cinque minuti dall’inizio di questa prima sessione di prove libere, l’Alpine di Fernando Alonso accusa dei problemi. All’asturiano viene comunicato via radio di arrestare la monoposto. La bandiera rossa è quindi subito esposta. Ad appena quaranta minuti dal termine delle FP1 negli Stati Uniti, Charles Leclerc perde il controllo della sua vettura e finisce nella ghiaia in curva 6. Il monegasco rientra in pista e si dirige ai box.

Not a good start to the session for Fernando Alonso, his Alpine comes to a halt

He hitches a ride back to the garage 🛵#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Z1SYsa4f1r

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021