Vettel sostituisce la power unit ad Austin, scatta la penalità

Il weekend non comincia sotto i migliori auspici per Sebastian Vettel, costretto a prendere il via dal fondo della griglia per cambio di power unit

Sebastian Vettel correrà il Gran Premio degli Stati Uniti con una nuova power unit. A confermarlo è stato lo stesso pilota tedesco nella conferenza stampa del giovedì. Si tratta della quarta unità della stagione, una in più di quelle consentite dal regolamento. Scatta dunque in automatico la penalità, con il quattro volte campione del mondo che sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento. Il circuito di Austin presenta almeno due chiari punti di sorpasso e un motore fresco sarà di aiuto nella rimonta. Ciò nonostante, il weekend del pilota Aston Martin comincia innegabilmente in salita.

TUTTI DIETRO LA LAVAGNA

Vettel si aggiunge alla lista dei piloti costretti a sforare il limite di tre power unit. Prima di lui, in questo 2021 la stessa sorte è toccata a Hamilton, Bottas, Sainz, Leclerc, Verstappen, Pérez, Ricciardo, Latifi e Tsunoda. Un noto proverbio recita “mal comune mezzo gaudio”, anche se difficilmente Vettel trarrà grande consolazione da questa pioggia di penalità che, a conti fatti, ha ormai investito metà della griglia di partenza. Il regolamento è molto restrittivo, e la lunghezza del campionato non facilita il compito ai team.

Ad ogni modo, la situazione non lasciava scampo al pilota tedesco, arrivato al limite con quasi ogni componente della power unit. Motore termico, MGU-H e turbocompressore risalgono a Silverstone, mentre l’MGU-K è stato utilizzato per la prima volta in Belgio. Per quanto riguarda la centralina di controllo ed il pacco batterie, sono in servizio dal Gran Premio d’Austria. Qualsiasi sostituzione mirata sarebbe costata al tedesco una penalità in griglia. Dunque, meglio tagliare la testa al toro ed introdurre un’unità completamente nuova, con tutti i vantaggi che potrebbero derivarne per il finale di stagione.

Alessandro Bargiacchi