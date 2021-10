Marko ha la formula magica per battere la Mercedes

Helmut Marko crede che la formula per vincere il titolo iridato e battere la Mercedes: due vittorie e quattro podi, in queste ultime gare del campionato

Mancano sei gare al termine della stagione di Formula 1 2021. Le sfide per i titoli iridati piloti e costruttori, sono più che mai aperti e serratissime tra i principali contendenti: Lewis Hamilton e Max Verstappen, e tra Mercedes e Red Bull. Il pilota olandese è in testa alla classifica piloti, con soli sei punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Helmut Marko, crede che la formula vincente per ottenere il titolo sia composto da due vittorie e quattro podi nelle prossime sei gare.

Helmut Marko, storico consigliere della Red Bull, ha sottolineato l’importanza di fare il meglio possibile, e seguire questa strategia, per poter centrare gli obiettivi in queste ultime gare, se si vorrà portare a casa i titoli iridati. Si inizia già nel weekend, con il GP Stati Uniti sul circuito di Austin.

“Non si può solo guardare il tuo rivale. Tuttavia, abbiamo bisogno di due vittorie e quattro podi. Questa dovrebbe diventare la formula per vincere il titolo mondiale,” ha così dichiarato Marko al quotidiano austriaco Kronen Zeitung.

Per poter raggiungere questa ambiziosa meta, saranno importanti i risultati dei piloti. A questo proposito, Marko parla dei progressi fatti da Sergio Perez, anche se riconosce la rinascita di Valtteri Bottas.

“Sergio Perez è in ottima forma, ma sfortunatamente anche Valtteri Bottas non è da meno,” ha così aggiunto Marko.

UN ANTIDOTO CONTRO I TEDESCHI

Mercedes ha mostrato delle ottime prestazioni nelle ultime due gare, tanto che Red Bull ha smosso cielo e terra, per capire come migliorare. In vista di Austin, Marko ha affermato di credere di aver incontrato l’antidoto contro i tedeschi.

“Abbiamo avuto molte riunioni, durante le quali ci sono state delle analisi approfondite. In teoria, abbiamo trovato un antidoto, ma occorre vedere quali saranno i risultati a livello pratico,” ha così spiegato il consigliere della Red Bull.

A questo punto, Marko ha fiducia nel fatto che la prima di queste vittorie, possa accadere al GP degli Stati Uniti, in una pista dove Max Verstappen non mai vinto, e come miglior risultato è stato il secondo posto nel 2018.

“Siamo sempre stati competitivi ad Austin, abbiamo avuto dei buoni risultati. Abbiamo bisogno di convertire questi risultati in una vittoria, ora. Quest’anno è diverso rispetto alle scorse stagioni: andiamo in ogni pista, consapevoli di poter lottare almeno per un podio, ma anche per la vittoria. Ci concentriamo per riuscirci, nel miglior modo possibile, e cerchiamo di vincere la gara. Non sarà certamente diverso ad Austin”.

“Sarà un’altra lotta serrata questo fine settimana, una grande sfida e non vedo l’ora che arrivi,” ha così aggiunto Marko prima di concludere.