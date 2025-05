GP Spagna, Norris: “Spero in una gara semplice per me”

Lando Norris conquista la seconda posizione nelle qualifiche del GP di Spagna, in pole position Oscar Piastri e Max Verstappen in terza posizione

McLaren guadagna, ancora una volta, tutta la prima fila nella griglia di partenza del GP di Spagna. Risultato “amaro” per Lando Norris, a cui è sfuggita all’ultimo la pole position per soli due decimi e domani partirà in secondo. Davanti a lui, in prima posizione, troviamo il compagno di squadra Oscar Piastri. A conquistare la seconda fila, e il terzo gradino del podio, è Max Verstappen. Quest’ultimo, ad oggi, l’unico della scuderia di Milton Keynes a conquistare punti per il Campionato Costruttori. Particolare evidenza del fenomeno sono state le qualifiche di Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese ha segnato infatti il peggior crono e domani partirà ultimo.

Lando ammette gli errori commessi, occhi a domani

Lando Norris sfiora la pole ma alla fine domani, al GP di Spagna, partirà dalla seconda posizione. Quando si presenta davanti ai microfoni sembra abbastanza contento. “Oscar ha guidato bene per tutto il weekend, io invece ho commesso degli errori. La doppietta è comunque un buon risultato per il team”, è stata la spiegazione del venticinquenne nell’intervista al termine delle qualifiche.

Dalla pole position partirà Oscar Piastri, che ad oggi ha la leadership del campionato piloti. In vantaggio di soli tre punti rispetto al compagno di squadra. “In realtà spero in una gara semplice per me. Domani però una battaglia me l’aspetto, in quanto la gara sarà lunga e abbiamo anche piloti veloci e da non sottovalutare dietro di noi. Quello di oggi è stato comunque un buon risultato, sono contento. Abbiamo la vettura migliore per domani” ha dichiarato il pilota inglese in risposta alle domande su cosa gli appassionati dovranno aspettarsi domani riguardo al passo gara.

Ilaria Atzeni