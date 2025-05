GP Spagna, la griglia di partenza

Le qualifiche del GP Spagna 2025, andate in scena oggi sabato 31 maggio, hanno definito la griglia di partenza per la gara di domani, 1° giugno, sul tracciato del Circuit de Barcelona-Catalunya. La sessione ha regalato colpi di scena e conferme, delineando lo schieramento per il nono appuntamento stagionale della Formula 1.

Sintesi delle qualifiche del GP di Spagna

Nella prima fase delle qualifiche (Q1), sono stati eliminati Nico Hulkenberg (Kick Sauber, 16°), Esteban Ocon (Haas, 17°), Carlos Sainz (Williams, 18°), Franco Colapinto (Alpine, 19°) e Yuki Tsunoda (Red Bull, 20°). Tra i più attesi in difficoltà, spicca proprio l’uscita anticipata di Sainz sul circuito di casa. In Q2 si sono fermati altri cinque piloti: Alexander Albon (Williams, 11°), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber, 12°), Liam Lawson (Racing Bulls, 13°), Lance Stroll (Aston Martin, 14°) e Oliver Bearman (Haas, 15°).

La Q3 ha incoronato Oscar Piastri (McLaren) autore della pole position con una prestazione superlativa. L’australiano partirà davanti al compagno di squadra Lando Norris (2°), mentre Max Verstappen si è piazzato terzo. Alle loro spalle seguono George Russell (Mercedes, 4°), Lewis Hamilton (Ferrari, 5°) e Kimi Antonelli (Mercedes, 6°). Più indietro le altre Ferrari e Alpine, con Charles Leclerc 7°, Pierre Gasly 8°, Isack Hadjar 9° e Fernando Alonso 10°.

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Griglia di partenza GP Spagna F1 2025

1. Oscar Piastri – McLaren

2. Lando Norris – McLaren

3. Max Verstappen – Red Bull

4. George Russell – Mercedes

5. Lewis Hamilton – Ferrari

6. Kimi Antonelli – Mercedes

7. Charles Leclerc – Ferrari

8. Pierre Gasly – Alpine

9. Isack Hadjar – Racing Bulls

10. Fernando Alonso – Aston Martin

11. Alexander Albon – Williams

12. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

13. Liam Lawson – Racing Bulls

14. Lance Stroll – Aston Martin

15. Oliver Bearman – Haas

16. Nico Hulkenberg – Kick Sauber

17. Esteban Ocon – Haas

18. Carlos Sainz – Williams

19. Franco Colapinto – Alpine

20. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing

Mattia Romano