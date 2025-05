GP Spagna, Piastri: “Sono migliorato parecchio”

Niente sorprese in Spagna: è Oscar Piastri il poleman del GP sul circuito di Barcellona

Quarta pole in carriera per il numero 81, che torna davanti dopo un GP d’assenza in prima fila. McLaren si conferma il team da battere, nonostante la nuova direttiva sulle ali, anche a Barcellona. Piastri e Norris completano la prima fila tutta papaya al GP di Spagna, confermando i pronostici. L’australiano conquista la pole con il maggiore distacco in stagione: quasi due decimi. Un dettaglio che sottolinea il calibro dei piloti di testa di questa Formula 1.

Un Oscar molto rilassato

“Molto contento, è stato un buon weekend finora. Abbiamo fatto faticato un pochino nelle prove libere, però ieri abbiamo trovato un po’ di passo in serata. La macchina è stata incredibile, dovevo soltanto mettere insieme il giro e l’ho fatto bene. quindi grazie mille al team per tutto il duro lavoro” afferma Piastri ai microfoni di Alex Brundle. “Dodici mesi fa avevo fatto un po’ schifo, diciamo, e riuscire a dare una svolta così quest’anno è stato davvero molto soddisfacente”. Fu decima la posizione di partenza dell’australiano nel 2024.

“Sono migliorato parecchio in curva uno, a dire il vero. E poi ci sono stati un paio di altri punti nel corso del giro nei quali avevo faticato un pochino per tutto il giorno, non so se abbia fatto tanto meglio. Però sicuramente nella prima parte del giro sono riuscito a fare tutto bene, nella seconda parte ho tenuto duro. Non è stato il giro perfetto, però in questo circuito con le gomme che colano tantissimo durante il giro è davvero difficile farlo. Per cui sono molto, molto contento della pole che abbiamo conquistato” continua.

“Sicuramente sarà una gara interessante domani, sono abbastanza contento di partire dalla pole. La strada è molto lunga fino a curva 1, per cui dovrò partire bene domani, però sono molto contento di quello che ho fatto oggi, partirò dalla migliore posizione. Per cui non posso ringraziare a sufficienza il team per tutto il lavoro che ha fatto per mettermi in questa posizione”. Gara in partenza tra contendenti al titolo: Piastri e Norris sono separati in classifica da appena tre punti.