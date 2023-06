GP Spagna, Hamilton: “Avvicinarci entro fine anno”

Lewis Hamilton taglia il traguardo del GP Spagna, in seconda posizione, salendo sul podio, insieme al vincitore Max Verstappen e a George Russell

Al GP di Spagna, Lewis Hamilton conclude in seconda posizione, portando sul podio la Mercedes, insieme al compagno di squadra George Russell, e al vincitore Max Verstappen.

Mercedes è arrivata al Circuit de Barcelona-Catalunya, con una vettura evoluta, la W14 B, presentata a Monaco, insieme agli aggiornamenti. Nel weekend di Montecarlo, il risultato sperato non è arrivato, considerando anche la tipologia del circuito. Il circuito catalano, ha evidenziato i primi segnali positivi di questi aggiornamenti, guardando alle prestazioni anche di George Russell, autore di una bella rimonta (dalle 12° alla 3° posizione). Tutto ciò, ovviamente porta ottimismo in casa Mercedes, che ha l’obiettivo di tornare al più presto a lottare per la vittoria, con i rivali attualmente più forti, come la Red Bull e Max Verstappen.

Alla partenza, Lewis Hamilton riesce a non perdere posizioni, e in poco tempo si mette a caccia del secondo posto, in quella fase occupato da Carlos Sainz su Ferrari. Grazie anche a una migliore strategia, e a una vettura più performante, riesce poi nell’intento di prendersi la seconda posizione, e guidare all’inseguimento di Max Verstappen.

Tuttavia, il pilota olandese e la sua formidabile RB19, in questa domenica, si sono rivelati imprendibili, e molto solidi. Lewis Hamilton e la Mercedes, hanno preferito accontentarsi del secondo posto, e portare a casa un fantastico risultato.

Lewis: “Grazie al team, che ci fanno avvicinare ai tori davanti”

“Pubblico sempre magnifico qui, come ogni anno. Grazie, grazie a tutti qui a Barcellona. E che risultato per il nostro team, sicuramente non ci aspettavamo di ottenere questo risultato quest’oggi,” ha esordito Lewis Hamilton, al termine del GP Spagna, rispondendo alle domande di Nico Rosberg.

“Quindi vorrei togliermi il capello davanti al mio team, e un grande ringraziamento a tutti, che insieme continuano a spingere, e a farci avvicinare un pochino ai tori che sono davanti, che sono ancora un po’ distanti. Però stiamo continuando a inseguirli. Ed un risultato fantastico, anche da parte di George Russell, che ha fatto un grande lavoro oggi”.

“Penso che loro siano un pochino troppo veloci, ma ci stiamo lavorando, e passo dopo passo speriamo di avvicinarci entro fine anno. Sarebbe fantastico, ma se non accadrà quest’anno, sarà per il prossimo. Spingiamo al massimo, e non molliamo nulla,” ha così aggiunto in conclusione, il ‘Driver of The Day’ del GP Spagna 2023.