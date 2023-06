GP Spagna, Russell: “Risultato oltre le aspettative”

Mercedes in grande spolvero a Barcellona: Hamilton e Russell ottengono rispettivamente la seconda e terza posizione per il GP di Spagna

La Mercedes trova la luce in fondo al tunnel? Una rondine non fa primavera, ma il risultato ottenuto oggi in terra catalana fa ben sperare. La doppietta ottenuta, seppur per il secondo e terzo posto fa tornare il sorriso sui volti del team di Brackley. Russell partito dalla dodicesima posizione ha ottenuto il gradino più basso del podio per il GP di Spagna.

Double podium! Mega result!! Big thank you to the whole team for continuing to push and making real progress with this car. This one is for all of you. 👊 pic.twitter.com/JKFvrVpibC — George Russell (@GeorgeRussell63) June 4, 2023

“Si, sono un po’ sorpreso. Complimenti al team, perché mi ha dato una grandissima monoposto oggi. Partire dalla 12esima posizione e arrivare al terzo posto è davvero un gran risultato. Il risultato ottenuto è stato un qualcosa che è andato oltre le nostre aspettative. Qui abbiamo avuto le migliori sensazioni dall’inizio della stagione. Inoltre se analizziamo i tempi sui giri, siamo riusciti a essere più veloci in modo costante rispetto ad Aston e Ferrari. Abbiamo avuto una vettura con più carico aerodinamico, perché sapevamo di poter sfruttarne il potenziale. Ciò infatti ci ha portato sul podio” ha così analizzato la sua gara il giovane britannico.

Futuro a lungo termine in Mercedes?

Russell è destinato a diventare grande con il team di Brackley? I presupposti sembra che ci siano tutti e le sue dichiarazioni a riguardo non lasciano certo spazio all’immaginazione. Il giovane britannico infatti ha dichiarato di vedersi in Mercedes per almeno 10 anni: una chiara dichiarazione d’intenti per chi ha creduto in lui sin da quando gareggiava in Formula 3. Solo parole al miele per la fiducia riposta in lui.

“Si, ho la sensazione di rappresentare il futuro della Mercedes. Ho un contratto a lungo termine e crediamo l’uno nell’altro. Non vorrei trovarmi da nessun’altra parte al momento. Toto e il team hanno creduto in me sin da quando avevo 16 anni ed ero in Formula 3. Sono davvero fiero di aver intrapreso questo percorso insieme a loro. Per i prossimi 10 anni non mi vedo in nessun altro team, solo in Mercedes” ha così concluso Russell nelle dichiarazioni post GP Spagna.