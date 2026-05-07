La Ferrari ha ancora speranze per un titolo nel 2026?

Quante sono le speranze di un titolo per la Ferrari nel 2026?

La Ferrari ha subito un inizio difficile, ma ci sono ancora speranze di conquistare un titolo in questo 2026. La stagione 2026 per la scuderia di Maranello non è iniziata bene, in quanto a sole quattro gare dall’inizio della stagione, si trova a 70 punti di distanza dalla Mercedes.

Nonostante i 110 punti che li piazzano al secondo posto nel campionato costruttori, la situazione del team italiano non è positiva come suggeriscono i risultati. Il team tedesco si trova attualmente a comandare la classifica con 180 punti. Mentre la Mclaren è al terzo posto a 94 punti, abbastanza vicino dal team emiliano.

I risultati portati da Hamilton e Leclerc

Charles Leclerc è riuscito a ottenere ottimi risultati. Il pilota monegasco ha conquistato un podio in Australia e in Giappone, tuttavia a Miami sono arrivate le prime difficoltà. Durante il penultimo giro, mentre era in lotta per il podio, ha commesso un testacoda aggravato da una penalità di 20 secondi che lo ha fatto scendere all’ottava posizione.

Per quanto riguarda Lewis Hamilton, anche il suo debutto si è rivelato complicato. In seguito a un podio conquistato a Shanghai, il britannico ha subito delle difficoltà a Miami. A causa di un contatto con Colapinto, è stato costretto a correre con la monoposto danneggiata e ha concluso la gara al sesto posto.

La situazione della SF26

La SF26 appare competitiva, ma è la costanza che continua a mancare. Il distacco della Ferrari rispetto alla Mercedes in termini di punti accumulati è del 38,9%, una differenza preoccupante se teniamo in considerazione che siamo agli inizi della stagione.

C0n la Red Bull in difficoltà con soli 30 punti in totale, il team di Fred Vasseur non può permettersi di perdere terreno rispetto a Mercedes e McLaren. Ma considerando lo sviluppo previsto, le speranze per la scuderia di Maranello di portarsi a casa un titolo nel 2026 non sono completamente finite.