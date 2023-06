GP Spagna, Verstappen: “Spero di poter continuare così”

Il pilota della Red Bull intasca l’ennesima vittoria sul circuito di Barcellona e si avvicina a raggiungere record di grandi nomi dello sport

Max Verstappen si conferma un imbattibile fuoriclasse. Alla guida del bolide di Adrian Newey, l’olandese è ormai destinato a firmare il suo ciclo nella storia della Formula 1. La prestazione di quest’oggi in Spagna ne è la dimostrazione: Verstappen si porta a quaranta vittorie in carriera, una in meno da Ayrton Senna. E conquista il suo terzo Grand Chelem, eguagliando il suocero Nelson Piquet.

Al termine della gara in Spagna Verstappen sorride soddisfatto, intervistato da Nico Rosberg. “E’ un gran piacere guidare una monoposto come questa.” afferma orgoglioso. “E l’ho dimostrato di nuovo oggi. Abbiamo avuto diverse strategie con le gomme in pista, e penso che la nostra oggi sia stata quella giusta. Una vittoria qui è davvero incredibile“.

VERSTAPPEN IN SPAGNA: “QUELLO CHE VOGLIO DA ME E DAL TEAM”

In partenza Verstappen ha dovuto difendersi dal tentativo di attacco di Carlos Sainz. Che però, dopo solo poche curve, era già distanziato di un paio di secondi. “Io avevo la mescola più dura e sapevo che in partenza potevo avere qualche insidia.” spiega l’olandese, “E andare all’esterno in curva 1 è sempre piuttosto difficile. Ma per fortuna non è successo nulla“.



Il suo compagno di squadra Sergio Perez è riuscito a rimontare fino alla quarta posizione, restando però ai piedi del podio. Quando Rosberg domanda a Verstappen se sia contento di aver distanziato ancora di qualche punto quello che sembra essere l’unico suo potenziale rivale, l’olandese risponde vagamente: “Abbiamo avuto un altro weekend molto forte, ed è quello che voglio vedere da parte mia e del team. Spero di poter continuare così nel corso dell’anno.” conclude Verstappen, il vincitore del GP di Spagna.