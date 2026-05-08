Aston Martin cambia strategia: il commento di Alonso

Il nuovo piano di Aston Martin

La nuova strategia di Aston Martin, condivisa anche da Fernando Alonso, prevede di non introdurre piccoli aggiornamenti finché non saranno risolti i problemi di affidabilità e di funzionamento del motore Honda. Solo a quel punto il team potrà puntare su sviluppi più consistenti e realmente efficaci.

A Miami, infatti, a differenza di molte atre squadre, Aston Martin non ha portato aggiornamenti prestazionali, concentrandosi invece sulla risoluzione delle vibrazione del motore. Problemi che hanno pesantemente condizionato l’inizio di stagione: nelle prime tre gare, infatti, nessuna delle due vetture è riuscita a conquistare punti.

L’obiettivo della scuderia di Silverstone è quello di sistemare definitivamente le criticità legate all’affidabilità e al cambio, aspetti su cui anche i piloti hanno espresso più volte il proprio malcontento.

Il commento di Alonso

Alonso, parlando della strategia di Aston Martin, ha spiegato: “Sono tranquillo perché capisco la situazione. Il team mi ha spiegato che se guadagniamo uno o due decimi a gara, la nostra posizione non cambierebbe: saremmo comunque diciannovesimi o ventesimi, con la vettura davanti a circa un secondo.”

“Quindi anche se guadagnassimo due decimi, la nostra posizione non cambierebbe e rappresenterebbe un enorme stress per il sistema, tra budget cap e altri fattori. Finché non riusciremo a migliorare di un secondo e mezzo o due, non ha senso apportare aggiornamenti: sarebbe solo uno spreco di risorse.”

Dopo il Gp di Miami, lo spagnolo ha inoltre evidenziato i principali problemi tecnici: “Il problema principale per tutto il weekend è stato il cambio, non il motore. Forse è una questione elettronica o qualcosa del genere. Era molto strano sia in scalata sia in accelerazione, e non avevo un buon controllo. Questa è la priorità numero uno per il Canada.”

“Penso che su un circuito come quello canadese, con tante brusche frenate, dobbiamo assolutamente migliorare il cambio.”

Guardando alle prossime gare, Alonso mantiene però un approccio realistico: “Penso che faremo dei passi avanti dal punto di vista dell’affidabilità, non delle prestazioni, quindi dobbiamo restare uniti come squadra. Sarà una gara molto dura, e probabilmente tutto sembrerà un po’ ripetitivo, anche nel rapporto con i media durante tutto il weekend.”

“Il messaggio è sempre lo stesso: non avremo aggiornamenti fino a dopo l’estate. Quindi arriviamo in Canada sapendo già cosa aspettarci, sempre le stesse cose. E lo stesso varrà per l’Austria. È proprio questo che dobbiamo gestire: il livello di frustrazione all’interno del team.”

“Ma siamo tutti determinati a fare meglio nella seconda metà della stagione. Dopo l’estate vediamo se ci riusciamo.”