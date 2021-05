GP Spagna anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP Spagna 2021, round 4. La Formula 1 arriva al Montmelò per una nuova sfida. Nell’attesa ecco la nostra anteprima

GP Spagna anteprima. La Formula 1 rimane per un’altra settimana nella penisola Iberica. Salutato Portimão e il Portogallo, si varca il confine entrando in Spagna in direzione Barcellona e il circuito del Montmelò. Nel weekend infatti si terrà il GP di Spagna.

Il campionato appena iniziato, ci sta regalando diverse emozioni, sorprese. La sfida per il titolo iridato 2021, sembra sempre più un affare tra Mercedes e Red Bull e tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Domenica Hamilton ha ottenuto la seconda vittoria stagionale, e ora si prepara all’appuntamento spagnolo con l’obiettivo di vincere e allungare in classifica, cercando di non farsi recuperare da Verstappen. L’olandese ha ottenuto una vittoria, e in Portogallo è stato penalizzato dai track limits che gli ha impedito di ottenere di più. Tuttavia può contare su una Red Bull veloce e capace di battagliare con la Mercedes. In casa Mercedes si spera che Valtteri Bottas possa essere d’aiuto al compagno di squadra, nel tenere a bada Max.

Dopo un avvio positivo, Ferrari è apparsa leggermente in difficoltà a Portimão. Il team arriva in Spagna con la voglia di recuperare e fare meglio, e chissà agguantare un risultato migliore. Carlos Sainz Jr si appresta a disputare la sua prima gara da ferrarista di fronte al pubblico spagnolo, e di sicuro vorrà farlo nel miglior modo possibile. Charles Leclerc, l’altro pilota della Rossa vorrà anche lui essere protagonista con una buona prova.

Altro protagonista super atteso, è Fernando Alonso. Per l’asturiano impegnato con l’Alpine, si tratta di un bentornato a casa da pilota della Formula 1, dopo due stagioni di assenza e di sicuro qui vorrà ottenere un buonissimo risultato.

Nell’attesa che inizi il weekend del GP Spagna, vediamo ora nel dettaglio di questo anteprima cosa ci riserverà questa nuova prova del mondiale di Formula 1.

IL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

L’autodromo è situato in via Mas Moreneta, vicino a Montmeló a una ventina di chilometri a nord-est di Barcellona, capitale della Comunità Autonoma della Catalogna. È stato inaugurato in vista dei Giochi Olimpici del 1992 e dal 1991 ospita il GP Spagna di Formula 1, oggi organizzato dal RACC (Real Automovil Club de Cataluña).

Durante gli anni passati, in seguito al tragico weekend del GP di San Marino 1994, il tracciato subì molti lavori per migliorare la sicurezza, ampliando le vie di fuga, rimuovendo la Variante Nissan sostituendola con un rettilineo. Nel 2004, “La Caixa-Banc de Sabadell”, una sequenza di curve fu sostituita da una curva molto stretta, per permettere i sorpassi in staccata. Nel 2007 nella parte finale del tracciato è stata inserita una nuova variante tra le ultime due curve, la “Europcar” e la “New Holland”, per diminuire la velocità di percorrenza dell’ultima curva.

Le caratteristiche del tracciato e il clima perennemente mite, lo rendono uno dei più utilizzati per i test dalle scuderie in inverno e durante l’anno. È caratterizzato da ben tre tracciati: il circuito del Gran Premio di 4.655 m, il circuito Nacional di 3.067 m e il circuito dell’Escuela di 1.703 m. Il GP Spagna, è caratterizzato da 65 giri da percorrere in senso orario, coprendo una distanza complessiva di circa 307 km.

Il circuito è caratterizzato da un manto stradale ondulato, ed è molto apprezzato dai piloti per la sua articolazione e i rettilinei intervallati da curve ampie e veloci. Il rettilineo principale permette di raggiungere la velocità di 320 km/h, inferiori rispetto alle altre pista a causa dell’elevato carico aerodinamico richiesto.

Le gomme potrebbero riscontrare qualche problema soprattutto nelle curve più chiuse, che alterano la pressione, oltre che per il manto spesso sporco. Questo accade a causa del vento che porta sabbia dalla vicina campagna e che può condizionare l’assetto della vettura e la strategia di gara.

Alla fine del lunghissimo rettilineo principale, i piloti si troveranno ad affrontare la curva Elf, leggermente in salita, dove spesso abbiamo assistito a incidenti. Altra insidia è rappresentata dalla curva Seat, particolarmente lenta, dove la velocità si abbassa a 75 Km/h.

Nel corso dell’inverno, sono stati fatti dei lavori alla Curva 10, la Caixa che è stata ridisegnata: non c’è più quella specie di imbuto a 45°, una staccata molto forte dove era facile bloccare le gomme, e con il rischio di contatto molto alto. Ora questo punto è tornato alla sua forma originale, un layout più morbido che permetterà ai piloti di percorrerla con più velocità.

PIRELLI: C1, C2, C3

L’anteprima prosegue con la scelta delle mescole per il GP Spagna. Pirelli ha nominato le tre mescole più dure della gamma: C1, C2 e C3, ovvero white hard, yellow medium e red soft. Questa scelta è stata vista qui anche nella passata edizione, e nel weekend portoghese.

Nel 2020 qui si è corso in piena estate, nel mese di agosto con temperature più elevate. Questa volta le temperature saranno più basse, ma gli pneumatici saranno sottoposti a carichi importanti e forti sollecitazioni laterali che subiranno su alcune curve come la 3 e la 9, con la gomma anteriore sinistra che sarà messa a dura prova.

Qui di seguito l’anteprima pubblicato da Pirelli in vista dell’appuntamento spagnolo.

Round 2 of our back-to-back Race Weeks! #SpanishGP 🇪🇸

Learn all about this weekend: https://t.co/7Nnnrxdx2Y pic.twitter.com/i6qS9KuOXz — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 3, 2021

CHE TEMPO FARÀ?

Secondo l’ultimo bollettino meteo per quest’anteprima, il weekend del GP Spagna sarà caratterizzato da tempo variabile e probabilità di pioggia nella giornata di domenica. Le temperature più basse, con massime attorno i 22°C.

Per la giornata di venerdì, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso e con temperature tra i 13°C e 20°C. L’umidità sarà del 71%. Nella giornata di sabato, cielo parzialmente nuvoloso ma senza precipitazioni. Temperature attese tra 14°C e 22°C. Tasso di umidità attorno il 66%. Infine per la giornata di domenica, in occasione della gara è attesa la pioggia, con temperature tra 16°C e 22°C. 67% di umidità.

ORARI TV

La Formula 1 torna con il GP Spagna, quarta tappa del Mondiale 2021. Per poter seguire l’evento, Sky Sport F1 HD trasmetterà in diretta ed esclusiva l’intero weekend, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre) mostrerà in diretta solo qualifiche e gara. Non mancherà il Live di F1world che vi racconterà giro per giro il GP Spagna.

In conclusione dell’anteprima, qui di seguito vi diamo gli orari tv italiani per seguire il weekend del GP Spagna 2021:

Venerdì 07 maggio 2021

ore 11:30 – 12.30: Prove Libere 1 (diretta Sky Sport F1 HD – no differita TV8);

ore 15.00 – 16:00: Prove Libere 2 (diretta Sky Sport F1 HD – no differita TV8)

Sabato 08 maggio 2021

ore 12.00 – 13.00: Prove Libere 3 (diretta Sky Sport F1 HD – no differita TV8);

dalle ore 15.00: Qualifiche (diretta Sky Sport F1 HD e TV8)

Domenica 09 maggio 2021

dalle ore 15:00: Gara (diretta Sky Sport F1 HD e TV8)