Circuit de Barcellona-Catalunya, la FIA approva le modifiche

Ultimate le modifiche nel tracciato di Montmelò i responsabili della sicurezza sia della FIA che della FIM hanno approvato il lavoro svolto congratulandosi con il Circuit

Alcune settimane fa il Circuit de Barcellona-Catalunya aveva annunciato che il tracciato avrebbe subito alcuni cambiamenti durante la pausa invernale. Le motivazioni che stanno dietro a ciò sono dovute a ragioni di sicurezza. In particolare modo i lavori, concordati precedentemente con gli organi di governo della Formula 1 e della MotoGP, hanno interessato curva 10, con un ampliamento della via di fuga. Al termine di tali modifiche sia FIA che FIM hanno dovuto dare la propria approvazione per verificare che linee guida e requisiti fossero stati soddisfatti.

IL COMUNICATO DEL CIRCUITO

Come si legge dal comunicato rilasciato sul sito web del tracciato di Montmelò: “Stuart Robertson, come responsabile della sicurezza del circuito della FIA, e Franco Uncini, in qualità di responsabile della sicurezza della FIM, sono stati incaricati di ispezionare l’area prima che Formula 1 e MotoGP facessero tappa in Catalogna per la loro stagione 2021. Entrambi hanno apprezzato l’operato e si sono congratulati con l’autodromo, che cerca un equilibro tra le due discipline motoristiche garantendo sempre la massima sicurezza“.

El Circuit de Barcelona-Catalunya durà a terme durant el mes de gener la modificació del traçat en l’actual revolt 10, situat a l’entrada de la mítica zona de l’Estadi. Aquest projecte s’ha estat estudiant en les últimes temporades conjuntament amb la @fia i la @FIM_live. pic.twitter.com/GiC8TIL7rE — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_cat) December 17, 2020



Per la Caixa si tratta di un ritorno al passato. Il nuovo layout, realizzato nel mese di gennaio, si rifa’ molto alla vecchia conformazione della curva caratterizzata da una lunga piega a sinistra; in uso in Formula 1 fino al 2004 e in MotoGP fino al 2016. Vedremo il risultato di questi lavori solo quando la massima competizione automobilistica tornerà a far tappa a Barcellona il 9 maggio per la stagione 2021.