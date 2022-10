GP Singapore, Leclerc: “Non pensavo potessimo fare la pole”

Quella del GP di Singapore è stata una pole position insperata, così l’ha definita Charles Leclerc al termine di “qualifiche davvero molto complicate”

Nelle difficilissime condizioni che hanno contraddistinto questo sabato di qualifica del GP di Singapore ad uscirne trionfante è stato Charles Leclerc. Complici un Max Verstappen che per due volte ha abortito un giro che lo avrebbe portato con facilità in cima alla classifica dei tempi (l’ultimo per via del basso livello di benzina che non gli avrebbe permesso di tornare ai box), ed anche avversari che ci sono andati vicini ma non troppo. Difatti il monegasco era all’interno del suo garage quando si è visto assegnare ufficialmente la partenza dal palo.

“Il pubblico è fantastico, è bellissimo vedere così tante persone venute per assistere questo evento”, ha detto il giovane classe ’97 alla interviste. “Sono state delle qualifiche davvero molto complicate. Con Q1 e Q2 corse con intermedie; poi Q3 in cui all’inizio non sapevamo neanche cosa fare ed abbiamo deciso per le soft all’ultimissimo minuto rimandone ripagati. È stato difficile, ho commesso un errore nel mio ultimo giro quindi non pensavo che potessimo conquistarci la pole. Però è stato appena sufficiente il tentativo precedente, e quindi va bene così. Sono felice”.

Un successo arrivato dopo delle sessioni di libere in cui la Ferrari #16 era stata a lungo ai box, come lui stesso ha confermato poco dopo: “Sono molto contento del risultato di oggi considerando il venerdì che abbiamo avuto, in cui abbiamo potuto fare un numero limitato di giri per qualche problema. Ma abbiamo recuperato bene. Non abbiamo molti dati per la gara, tuttavia se eseguiamo il tutto alla perfezione pensiamo di poter vincere. Ne sono sicuro”.

“[Il giro da pole] è stato davvero speciale. Tutte le qualifiche sui circuiti cittadini sono al limite, soprattutto quando la pista è umida e ci sono alcune parti bagnate nelle quali perdi il posteriore. Nel complesso è stato un giro piuttosto pulito ed è andato bene”, così ha concluso Leclerc tornando sul suo giro”.