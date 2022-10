GP Singapore, Hamilton: “Domani lotteremo”

Si sono concluse le qualifiche del GP Singapore, con la pole position di Charles Leclerc su Ferrari, Sergio Perez su Red Bull secondo e Lewis Hamilton su Mercedes in terza posizione. Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 domani partirà dalla seconda fila, con accanto lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz.

Tracciato di Marina Bay reso umido dalla pioggia scesa nella prima parte della giornata. Mercedes che ha mostrato una certa competitività, soprattutto con Lewis Hamilton, alla ricerca della prima pole position stagionale così come la prima vittoria del 2022.

In Q1, è proprio Lewis Hamilton a segnare il miglior tempo nelle prime fasi, mentre più in difficoltà è sembrata l’altra Mercedes, guidata da George Russell. La prima manche, vede una lotta serrata tra Verstappen e Hamilton per la prima posizione, segnando un distacco di un solo decimo.

Lewis Hamilton che rimane nel gruppo dei primi cinque, anche in Q2, trovandosi in seconda posizione dietro a Charles Leclerc e davanti a Max Verstappen, Sergio Perez e Fernando Alonso.

In Q3, benché il tracciato presenti ancora qualche zone umide, molti piloti optano per la gomma soft. Molto bene, Lewis Hamilton che vola, malgrado qualche sbavatura nel cercare di andare al limite. L’inglese si mette praticamente in scia alla Ferrari di Charles Leclerc, separato da 8 decimi. Ultimi minuti della manche vissuti con trepidazione, viste le prestazioni e il tentare il tutto per tutto per arrivare al risultato sperato. Infine, arriva la pole position di Charles Leclerc, seguito da Sergio Perez e da Lewis Hamilton.

“Prima di tutto, un saluto a tutti presenti a Singapore. Per quanto riguarda le qualifiche, ho spinto davvero al massimo, ci sono arrivato tanto tanto vicino. Ce l’ho messa davvero tutta!” ha così esordito Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP Singapore.

“I miei avversari sono sempre molto veloci, ma ho pensato che magari con un giro perfetto, ce l’avrei potuta fare. Però, era davvero difficile lottare per il primo posto. Mi è mancato un po’ di grip nell’ultimo giro, in ogni caso sono grato di essere in seconda fila. Ringrazio il team, perché stiamo continuando a spingere, a testa bassa e speriamo che domani possa essere una giornata migliore”.

A Marina Bay, Mercedes sta dimostrando di essere veloce, tant’è che in qualifica Lewis Hamilton ha per poco sfiorato la pole position: “Non sapevamo quanto saremmo stati vicini questo weekend. Ma sapevamo di essere più forti rispetto a Monza, ma non quanto vicini rispetto a loro. Perdere la pole per così poco va bene lo stesso, però perché domani lotteremo“.

💬 “I was pushing so hard. It was so, so close! I was trying so hard. I really thought maybe… maybe this was the perfect lap.

I am grateful to be on the second row, I’m grateful to the team for continuing to push.

We just get up and fight again tomorrow.”

