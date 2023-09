Vettel ammette: “Un mio ritorno in Formula 1? Mai dire mai”

Sebastian Vettel dopo il ritiro dalla Formula 1, sta godendo questo primo anno da “pensionato”. E se un dovesse far ritorno nel Circus?

Sebastian Vettel è un 4 volte Campione del Mondo e vincitore di 53 Gran Premi in Formula 1, che a fine stagione 2022 ha deciso di ritirarsi dalle corse, ponendo fine anche alla sua collaborazione di due anni con Aston Martin.

A 36 anni, e nei confronti del pilota più vecchio della griglia, ovvero Fernando Alonso (42 anni), è di sicuro ancora molto giovane. Di recente Lewis Hamilton è stato confermato in Mercedes, e sarà in griglia fino al compimento dei 40 anni.

Lo scorso fine settimana, Sebastian Vettel ha preso parte alla Red Bull Formula Nurburgring, un evento andato in scena sul circuito del Nurburgring, e sul circuito di Nordschleife. Per l’occasione, l’ex pilota tedesco è tornato al volante della sua Red Bull RB7, vettura con la quale ha vinto il secondo titolo iridato nel 2011 e ha guidato sul leggendario circuito di Nordschleife.

A margine dell’evento, Sky Sports ha intervistato Sebastian Vettel, chiedendogli se un giorno tornerebbe in Formula 1 dopo una pausa, come avevano fatto Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Il tedesco ha risposto: “Non posso dire di no, perché non si sa mai”.

“Penso che sia qualcosa, che se lo avessi chiesto a tutti loro, probabilmente qualcuno di loro avrebbe risposto, ‘No’, mentre altri, ‘Non lo so’, ma alla fine tutti loro sono ritornati. Quindi non posso escluderlo“.

“Probabilmente molto dipenderà da quando, e ovviamente non è infinita, perché a 36 anni non è come, ‘Sì, tra 10 anni’, magari quando ci penserò, il tempo è passato”.

“Dipenderà dalla sfida. Qualunque cosa, ma al momento non è nella mia testa. Mi sto godendo una sorta di sfida di cosa fare dopo,” ha aggiunto Seb.

Seb: “La mia forma fisica? È una cosa che voglio io”

Malgrado siano passati diversi mesi dalla sua ultima gara in Formula 1, Sebastian Vettel si mostra tuttora in ottima forma fisica. E ovviamente, durante l’intervista a Seb è stato sottolineato questa cosa: “Sì, ma perché è una cosa che voglio io. Non perché debba sembrare, ‘Sì, sto per tornare’, o se qualcuno fallisce sarò io a sostituirlo. Non per questo”.

Ha poi aggiunto: “Immagino che la forza del mio collo non sia al passo, no, non dovrebbe esserlo. Ma, direi che qualsiasi altra cosa è abbastanza buona”.