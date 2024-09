GP Singapore, Ferrari: “Buon punto di partenza”

Un solido inizio, così sembra essere per la Scuderia Ferrari, dopo le prime due sessioni di prove libere del GP Singapore 2024. Le parole a caldo dei protagonisti…

Il 18° appuntamento del mondiale di Formula 1, ovvero il GP Singapore 2024 si apre con le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Marina Bay, per la Scuderia Ferrari. La SF-24 che si presenta con dei nuovi aggiornamenti, in particolare una nuova ala anteriore, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e recuperare il più possibile dagli avversari, in particolare dalla McLaren MCL38.

Un venerdì produttivo, come ha riportato la Scuderia Ferrari sul suo sito ufficiale nel raccontare quanto accaduto nelle due ore di prove libere del GP Singapore. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sempre stati nelle prime tre posizioni: P1 e P3 nella prima sessione, P2 e P3 nella sessione serale.

La SF-24 ha mostrato delle buoni prestazioni, con entrambi i piloti che hanno anche provato tutte le mescole portate da Pirelli, lavorando sia in previsione delle qualifiche che in configurazione gara.

Come sono andate le prove libere

Nella prima sessione, le SF-24 sono scese in pista con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che inizialmente hanno preso confidenza con il tracciato e le sue insidie, in particolare i muretti, utilizzando le gomme Hard.

Rientrati ai box, sono passati alla Soft, con le quali hanno iniziato a ottenere tempi interessanti, e veloci. Leclerc ha fermato il cronometro a 1’31″763, suo miglior tempo che gli permette di ottenere la prima posizione, mentre Sainz ha ottenuto un 1’31″952 valido per la terza posizione.

Finale di sessione, con di nuovo le gomme Hard utilizzate all’inizio, per provare con carico di carburante.

La seconda sessione, inizia sotto le luci dei riflettori, una vera e propria simulazione in vista delle qualifiche e della gara che saranno in notturna. Entrambi i piloti scendono in pista con gomme Medium, per poi passare alla Soft. Charles centra il secondo tempo n 1’30″785, mentre Carlos è terzo in 1’31″356.

A metà sessione, si ritorna con le Medium caricando carburante, e lavorare in configurazione gara.

Si prospetta una lunga notte a Singapore, per la squadra che analizzerà i dati raccolti e lavorerà per capire al meglio la performance del nuovo pacchetto, ed essere sicura di poter massimizzare il tutto in vista delle qualifiche, fondamentali su una pista cittadina, come Marina Bay.

Leclerc: “Previsioni meteo variabili”

“Oggi in macchina mi sono sentito a mio agio, anche se c’è ancora del lavoro da fare, affinché sia del tutto come piace a me. Di sicuro, è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio, e mettere tutto insieme nelle qualifiche di domani,” ha esordito Charles Leclerc, appena terminata l’ultima sessione di prove libere del GP Singapore.

“Le previsioni meteo per il resto del weekend sono variabili. Quindi dovremo adattarci molto rapidamente al loro mutare. Sarei sorpreso di vedere, lo stesso distacco dietro di noi di nuovo domani. Sarà interessante vedere se le gerarchie cambieranno,” ha poi proseguito in conclusione.

Sainz: “Qualcosa non a posto con i freni”

Ora è il turno di Carlos Sainz, esprimere quanto accaduto in questo venerdì, sul circuito di Marina Bay: “È stato un inizio di weekend impegnativo. Già nelle prime libere sentivo, che c’era qualcosa non del tutto a posto con i freni, che non abbiamo risolto in tempo per il turno di questa sera. Nel complesso, ho fatto fatica ad estrarre il massimo del potenziale della giornata odierna”.

“A parte questo, la vettura sembra essere competitiva. Sono fiducioso che possiamo comprendere per bene, quanto è capitato oggi, e fare un bel passo in avanti per domani,” ha poi aggiunto in conclusione, in vista del prosieguo del weekend del GP Singapore.