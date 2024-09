GP Singapore: Red Bull irriconoscibile

Si accendono le luci sul GP di Singapore, con una Red Bull in difficoltà. La scuderia di Milton Keynes dovrà lavorare per trovare il bandolo della matassa

Il GP di Singapore si è aperto con una conferma delle ultime gare: la Red Bull sta affrontando delle difficoltà inaspettate. Verstappen e Perez, i due piloti di punta della scuderia austriaca, non sono riusciti a trovare il giusto feeling con la vettura durante le prime sessioni di prove libere. I piloti hanno riscontrato diverse problematiche nel setup della monoposto, influenzando negativamente le loro prestazioni in pista. Verstappen, in particolare, ha ammesso di non essere soddisfatto del comportamento della vettura, sottolineando come “nulla sembra funzionare come dovrebbe“.

Questo inizio di weekend conferma le difficoltà della Red Bull, evidenziando come la squadra stia lavorando febbrilmente per trovare una soluzione ai problemi riscontrati. Le dichiarazioni dei tecnici e dei piloti lasciano presagire un weekend impegnativo per la scuderia austriaca, che dovrà fare i conti con avversari sempre più agguerriti. Le prove libere hanno offerto un quadro parziale della situazione, ma è ancora presto per trarre conclusioni definitive. Le qualifiche saranno fondamentali per capire se la Red Bull riuscirà a recuperare terreno e lottare per la pole position.

Dichiarazioni dei protagonisti

Helmut Marko, parlando del pessimo inizio di weekend per il team di Milton Keynes, dichiara: “Sulla monoposto di Max non funziona nulla. Non ha aderenza né con le gomme morbide né con quelle dure. Al momento direi che è molto preoccupante. Di sicuro dobbiamo provare qualcosa di drastico ora. Vediamo cosa possiamo provare. Non possiamo accettarlo. Dobbiamo risolvere le cose per assicurarci di essere più competitivi“. Dalle parole del consulente sportivo della Red Bull, si note un grosso sconforto a causa di queste pessime prove libere e di come la scuderia campione del mondo non sappia come risolvere i loro problemi.

Max Verstappen ha dichiarato che: “Non avevamo l’aderenza che avremmo voluto sulle gomme, quindi mi sembrava di scivolare molto di più del solito. Questo ci ha causato problemi particolari in FP2, che non è stata una sessione davvero positiva per noi“. Anche Perez, compagno di squadra dell’olandese, non riserve parole al miele per questo inizio di Gran Premio: “Penso che ci abbia sorpreso. E sì, sicuramente abbiamo del lavoro da fare durante la notte perché siamo abbastanza lontani. Siamo a quasi un secondo dal ritmo, quindi abbiamo bisogno di un grande cambiamento per poter passare avanti.”