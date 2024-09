GP Singapore, FP2: la McLaren in ottima forma

Le FP2 vedono la McLaren in testa con Lando Norris. La Ferrari di Leclerc é seconda seguita da Sainz

La seconda sessione di libera é stata cruciale per preparare al meglio la giornata di sabato e domenica. Marina Bay é un circuito ad alto carico aerodinamico dove fondamentale risulta la qualifica e la gestione gomme sull’asse posteriore.

In testa la McLaren di Lando Norris, mentre il compagno di sqaudra é quinto. La Ferrari, che aveva concluso le FP1 in prima posizione, adesso si trova seconda e terza con Lerclerc e Sainz rispettivamente. Leclerc aveva sfiorato il muro in curva 14, ma apparentemente questo non ha provocato alcun danno. A finire in barriera in curva 8, invece, é stato George Russell, ma il pilota sta bene.

Quanto alla Red Bull, Verstappen chiude quindicesimo. Il pilota olandese ha accusato mancanza di grip nelle curve lente del circuito sia all’antetiore che al posteriore. Il compagno di squadra invece é ottavo. Clamoroso il quarto posto di Tsunoda e il sesto del compagno di squadra, Daniel Ricciardo. Le Mercedes di Russell ed Hamilton chiudono in settima e undicesima posizione rispettivamente.

La classifica al termine delle FP2

FP2 CLASSIFICATION: Norris leads the two Ferraris heading into Saturday #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mAoKg7wLZ9 — Formula 1 (@F1) September 20, 2024