GP Qatar, Norris: “Complimenti a Oscar, ma…”

Un’incalzante rimonta non basta a Lando Norris, che deve accontentarsi della terza piazza nella Sprint del GP del Qatar

La McLaren regala spettacolo a Losail, piazzando entrambi i piloti a podio nella mini gara. A sandwich tra le due, c’è Max Verstappen, fresco di terzo iridato. Lando Norris dopo una partenza difficile, nonostante una rimonta brillante, non riesce ad andare oltre il terzo posto nella Sprint del GP del Qatar. Il britannico non nasconde il rammarico per le difficoltà riscontrate, ma è comunque contento del bel risultato ottenuto dal team. Non mancano i complimenti al compagno di squadra per la prima vittoria ottenuta, protagonista finora di un weekend senza errori.

Una gioia a metà

“Non sono contento del tutto, ma voglio fare i miei complimenti a Oscar e a Max. Oscar ha ottenuto la prima vittoria prima di me, quindi mi complimento con lui. Per me è stata una gara complicata per me e ho effettuato anche una brutta partenza. Fortunatamente sono riuscito a rimontare, perciò è comunque stata una gara divertente e con dei bei sorpassi. Essere arrivati entrambi a podio è un risultato positivo per il team” inizia così Lando Norris l’analisi della sua Sprint per il GP del Qatar.

“Eravamo consapevoli che i piloti con le Soft sarebbero stati molto veloci nelle fasi iniziali della gara. Abbiamo avuto anche fortuna con le Safety Car, altrimenti la mescola media sarebbe stata ancora più performante rispetto a quella soft. Spero di poter vincere anch’io presto, perché ci sto provando da diverso tempo. Oscar ha fatto una gara davvero eccezionale ed è stato grandioso in questo weekend. Io ho commesso diversi errori, lui invece è riuscito a sfruttare al meglio ogni situazione, perciò semplicemente chapeau” ha così concluso il britannico, che non vede l’ora di ottenere la tanto agognata vittoria.