GP Qatar, Piastri: “Abbiamo avuto un passo impressionante”

Il GP del Qatar è stata l’ennesima dimostrazione di forza di Max Verstappen, alla sua prima gara come Campione del Mondo in carica tuttavia, dopo la vittoria nella sprint race Oscar Piastri è salito nuovamente sul podio alle spalle della Red Bull

Due podi in due giorni è questo il bottino conquistato nel GP del Qatar dal pilota della McLaren Oscar Piastri, eletto anche pilota del giorno a livello globale dai tifosi della massima serie automobilistica, premio del tutto meritato considerata la partenza dalla sesta posizione, dopo essere stato penalizzato per track limits a seguito delle qualifiche del venerdì.

Il risultato del pilota australiano sommato al terzo posto di Lando Norris dimostra la crescita del team di Woking nel corso della stagione. Considerando anche che quella di Losail è stata la gara più difficile a livello fisico per i piloti che hanno corso con una temperatura atmosferica di oltre 30 gradi centigradi e un’umidità superiore al 70%.

LA GIOIA POST TRAGUARDO

Le consuete interviste post gara sono iniziate con un simpatico siparietto tra Oscar Piastri e David Coulthard che l’ha intervistato, con quest’ultimo che si è rivolto al pilota annunciandogli che di aver vinto il premio “drive of the day” e l’australiano che gli ha risposto: “Pilota del giorno? Credevo mi stessi dicendo che mi avevano dato un’altra penalità di 5 secondi, diciamo che me l’hai fatta fare sotto”, facendo riferimento alla penalità annunciatagli in conferenza post qualifiche nella giornata di venerdì.

L’ANALISI DELLA GARA

Proseguendo nell’intervista, il pilota McLaren ha spiegato: “La strategia era quella: partire bene. Poi abbiamo fatto un passo impressionante. Di sicuro è stata la gara più dura che abbia mai fatto in vita mia. Faceva veramente caldo e come ha detto Lando facendo tre soste abbiamo spinto sempre. Sono stati 57 giri di qualifica esento decisamente di averli fatti. Sono contento di aver gestito bene le gomme e di non aver ricevuto penalità”.