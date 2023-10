GP Qatar, Sprint: Max Verstappen è di nuovo Campione del Mondo

Per la terza volta sul tetto del mondo: l’olandese conquista il terzo titolo consecutivo sul circuito di Losail, al termine della Sprint vinta da Oscar Piastri

A Max Verstappen bastavano soltanto tre punticini per laurearsi, per la terza volta consecutiva, campione del mondo. E così, sul circuito di Losail l’olandese pone fine alla corsa per il titolo mondiale. Diventando il primo pilota a vincere il campionato alla fine di una Sprint Race. Ripercorriamo insieme l’azione in pista della Sprint Race del GP del Qatar.

MAX VERSTAPPEN, YOU’RE A TRIPLE WORLD CHAMPION 👑 #TreBull pic.twitter.com/uj7ByKSL3P — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 7, 2023

SPRINT RACE: LA PARTENZA

Allo spegnimento dei semafori, Oscar Piastri mantiene la prima posizione, difendendosi dagli attacchi di George Russell. Ottima partenza per le due Ferrari, che seguono al terzo e quarto posto, mentre Norris scala in sesta posizione, alle spalle di Verstappen. Bagarre nelle retrovie: Liam Lawson finisce nella ghiaia ed entra in pista la Safety Car.

Al terzo giro riparte la gara e, a causa di un errore di Piastri, Russell conquista la leadership della Sprint. Ma subito entra in pista un’altra Safety Car, per l’uscita di pista di un’altra vettura, la Williams di Sargeant. Alla ripresa Russell vola via, ma poi inizia a soffrire a causa del deterioramento della gomma. A dieci giri dal termine, i piloti con mescola rossa iniziano infatti ad avere difficoltà, mentre aumentano il ritmo quelli con gomma media.

PIASTRI VINCE LA SPRINT IN QATAR, MA VERSTAPPEN RESTA IL PROTAGONISTA

Piastri rivendica la leadership e sorpassa Russell. Anche Norris passa Leclerc, mentre Verstappen risale in terza posizione. Eppure, l’olandese diventa di fatto campione del mondo durante la gara stessa. L’unico rivale, Sergio Perez, finisce nella ghiaia a causa di un incidente con Ocon e Hulkenberg, quest’ultimo chiuso a panino dagli altri due. La Safety Car entra in pista per la terza volta e, da questo momento, Max Verstappen è campione del mondo.

SAFETY CAR DEPLOYED AGAIN! (LAP 11/19) A three-car sandwich between Ocon, Hulkenberg and Perez takes them all out of the race#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/3wW4vVhuHd — Formula 1 (@F1) October 7, 2023



Niente però placa la fame di un predatore. Verstappen continua la sua risalita e sorpassa anche Russell, conquistando la seconda posizione e dando la caccia alla McLaren di Piastri. Nel frattempo, anche Norris recupera e arriva alle spalle dell’olandese, mentre le due Ferrari perdono terreno e vengono superate anche dalla seconda Mercedes, quella di Lewis Hamilton. Al giro numero diciannove, Oscar Piastri è il primo a tagliare il traguardo. Il pilota della McLaren vince la Sprint Race del Qatar, ma Verstappen cattura comunque tutta l’attenzione: è lui il Campione del Mondo 2023.