GP Qatar, Bottas: “Due macchine contro Max”

AL TERMINE DELLE QUALIFICHE DEL GP QATAR, VALTTERI BOTTAS È TERZO. DAVANTI CI SONO I DUE RIVALI AL TITOLO 2021

Le prime qualifiche del GP Qatar, tappa esordiente in Formula 1, vede Lewis Hamilton in pole position, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas in terza posizione. Il pilota finlandese della Mercedes in griglia di partenza scatterà così dalla seconda fila, trovandosi di fianco Pierre Gasly sull’AlphaTauri.

Siamo alla terzultima gara della stagione, con i titoli iridati piloti e costruttori ancora in palio. Sergio Perez, seconda guida della Red Bull, è più indietro e precisamente undicesimo. In casa Mercedes, sperano così che Valtteri Bottas, possa rappresentare un valido aiuto a Lewis Hamilton e anche per il campionato costruttori.

Valtteri Bottas si è presentato a Losail, galvanizzato dalla buona forma raggiunta in quest’ultimo periodo, condito da risultati migliori, seppur talvolta non costante. Situazione, che non sempre lo porta a essere d’aiuto a Lewis Hamilton e alla Mercedes, in questa fase cruciale del campionato, vista la competitività della Red Bull e di Max Verstappen. Nella seconda sessione di prove libere, il finlandese ha fatto segnare il miglior tempo, per poi ripetersi nella terza sessione disputata nella mattinata di sabato.

Le qualifiche sono andate bene per Valtteri Bottas, con prestazioni e tempi interessanti seppur non a livello dei primi due. In Q3, ferma il crono in 1:21.478, prendendosi il terzo posto.

VB in P3 💙👊 Perfect spot to pounce into Turn 1! 😈 pic.twitter.com/6bHT5RP5oV — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 20, 2021

VALTERRI: “ERO IL PIU’ VELOCE, MA CHE FATICA”

Le prime parole di Valtteri Bottas, pilota della Mercedes al termine delle qualifiche del GP Qatar: “È stato un bel weekend per me. Alla fine delle qualifiche, mi sono sentito molto a mio agio. Non so che cosa sia successo questa notte. Già dalle prove libere 3, sentivo un vento diverso rispetto a ieri. Ero il più veloce, tuttavia dovevo spingere tanto. Sentivo di non aver tanto margine”.

“In qualifica ho faticato tanto, soprattutto alla curva 1, a differenza di ieri, quando riuscivo a gestire tutto molto meglio. Dovrò guardare che cosa sia successo. Sicuramente darò il mio meglio anche domani, ma sono un po’ confuso su ciò che è successo tra ieri e oggi.”

In Brasile, Valtteri Bottas ha fatto gioco di squadra, lasciando strada a Lewis Hamilton. A questo punto del campionato, domani che cosa ci aspetteremo dal finlandese?

“Personalmente, non ho molto da perdere. Spero che l’aderenza sia maggiore sul lato pulito per me e Lewis, poi vedremo. Chiaramente abbiamo due macchine contro Max, sicuramente potremo fare qualcosa,” ha così risposto Bottas in conclusione dell’intervista.