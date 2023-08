GP Olanda, Mercedes: c’è ottimismo nell’aria a Zandvoort

Venerdì incoraggiante per Mercedes per il GP d’Olanda, tra lavoro incentrato sull’assetto e aggiornamenti da testare

Si ritorna in azione a Zandvoort, dopo la pausa estiva e seppur il titolo sembra ormai quasi assegnato, non manca certo l’entusiasmo dei piloti per tornare in pista. Il team di Brackley riuscirà a salvaguardare il secondo posto nel Costruttori? Aston dichiara battaglia, ma attenzione anche all’escalation fatta da McLaren, che di certo non resterà ferma a guardare. La prima prova del nove si avrà in qualifica, ma è stato un buon venerdì per Mercedes per il GP d’Olanda.

Lewis Hamilton nella prima sessione ha ottenuto l’undicesima piazza con il crono di 1:12.813, dopo aver effettuato 24 giri. Nella seconda sessione invece, il sette volte campione del mondo ha percorso 27 giri e con il crono di 1:11.638 si è piazzato in quarta posizione. Anche George Russell ha percorso 24 giri nella prima sessione e ha effettuato il miglior terzo tempo di 1:12.225. Nella seconda sessione di libere invece ha percorso 28 giri e ha ottenuto la quattordicesima posizione con il crono di 1:12.009.

Dichiarazioni Hamilton

Lewis Hamilton a riguardo ha dichiarato: “Per me è stato un giorno fantastico. Stamattina mi sono svegliato davvero entusiasta di tornare in pista, e fin dal primo giro sembrava che avessimo del buon potenziale su cui lavorare. La prima sessione di libere è stata piuttosto buona, invece per la seconda sessione abbiamo apportato alcune modifiche. Stasera analizzeremo i dati raccolti a riguardo, per capire nel dettaglio se abbiamo effettuato progressi o meno. Nel complesso, la vettura sembra più competitiva qui, perciò vogliamo sfruttare questa competitività ed estrapolare ancor più potenziale in ottica qualifica”.

Dichiarazioni Russell

“Tornare in pista è stato davvero bello, dopo diverse settimane fuori dall’abitacolo della monoposto. Nel complesso, mi sono sentito a mio agio con la vettura. Abbiamo un buon ritmo nel passo gara e c’è molto potenziale anche per le qualifiche, anche se ciò oggi non si è notato. Sicuramente questo è stato uno dei nostri venerdì migliori e sono ottimista per il resto del fine settimana” ha così concluso Russell la sua breve analisi sul venerdì di Mercedes per il GP d’Olanda.