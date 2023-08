GP Olanda, FP3: Verstappen e Leclerc valzer di rischi

GP Olanda: FP3 dettate dalla pioggia , grosse difficoltà per i piloti della griglia, Verstappen a muro, Leclerc rischia grosso

Prove libere terminate sul circuito dell’Olanda, a dare grosse difficoltà sono state le condizioni di pioggia. L’ultima sessione delle prove libere prima delle qualifiche è stata piuttosto difficile, sotto tutti i punti di vista. Sottoponendo i piloti e le vetture a grandi rischi, queste FP3 del GP di Olanda sono state un vero e proprio colpo di scena: a sfiorare la tragedia sono stati Leclerc e Verstappen. Ma vediamo insieme che cosa è accaduto.

Verstappen rischia grosso

Condizioni della pista difficili, il primo ad andare in ghiaia è il messicano dell Red Bull , Sergio Perez. La pioggia copiosa, batte sulla pista in maniera intermittente, c’è grande difficoltà per i piloti a restare al centro della pista. Altro errore, fatto dal torero numero uno della Red Bull, Max Verstappen, che come il suo compagno di squadra rischia di finire a muro. Dei primi minuti piuttosto difficili, che finiscono per interrompersi a causa di una bandiera rossa causata dalla vettura di Magnussen.

Ferrari, grosso rischio per il weekend

Ad aggiungersi al valzer, è anche il monegasco della Ferrari, che rischia per terminare in maniera definitiva il suo weekend, sfiorando il muro. La pioggia sembra non dare tregua a nessuno. La Ferrari, nonostante nella sessione di libere di oggi abbia rischiato di terminare in peggio il proprio weekend , ha dettato un ottimo passo nelle prove libere di ieri. Sarà forse un segno di ripresa o semplice fortuna? Nonostante gli ottimi risultati, la sessione si interrompe nuovamente , con una bandiera rossa di Guanyu Zhou, pilota Alfa Romeo finito in ghiaia.

GP Olanda: valzer di rischi tra Verstappen e Leclerc

Nonostante l’ennesima interruzione, che speriamo possa portar ‘consiglio’ in questa sessione di libere. Questa volta a rischiare grosso è anche il pilota spagnolo della Ferrari Sainz. A seguire, Curva 1 ancora pericolosa per il monegasco della Ferrari, che riesce ad evitare l’impatto salvando la vettura. A chiudere la sessione di libere invece è un colpo di scena: il primo errore di Max Verstappen. Il pilota Olandese sembra abbia preso male le misure, arrivando a finire nella ghiaia con la sua Red Bull. Cosa possiamo aspettarci per la giornata di domani ?