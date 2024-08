GP Olanda: l’ordine d’arrivo a Zandvoort

Il meteo ha mantenuto la promessa di asciutto, sebbene il vento abbia messo in difficoltà soprattutto Lando Norris, che tuttavia ha trionfato nel GP d’Olanda

È proprio l’inglese che ha incontrato difficoltà alla partenza, sbagliando ancora una volta. Superato subito da Max Verstappen, Norris non si è dato per vinto. Riuscendo a compiere un sorpasso che ha messo in luce la velocità della sua monoposto. Con una strategia Pirelli che prevedeva un massimo di due pit stop, preferendo però una sola sosta e concludendo con gomma hard, la gara ha visto il numero 4 come vincitore. Infatti l’ordine di arrivo di questo GP d’Olanda è una sorpresa per tutti.



La Ferrari si è rivelata invece incredibilmente e inaspettatamente competitiva, con un Charles Leclerc e un Carlos Sainz in ottima forma in un terzo e in un quinto posto. Anche Pierre Gasly è stato carico di energia, mentre Sergio Perez, per un attimo, ha fatto registrare tempi che lo hanno avvicinato a Verstappen, il quale si è mantenuto stabilmente in seconda posizione.

La gara si è conclusa come ci si aspettava, con Norris finalmente in vetta, conquistando anche il giro veloce dopo tanti errori nelle gare precedenti. Invece Oscar Piastri ballerino tra i primi posti della classifica, concludendo al quarto. Ora, l’attenzione si sposta su Monza, dove il prossimo fine settimana si disputerà un altro avvincente Gran Premio, sempre su Sky Sport F1 e ricordiamo in diretta anche su TV8 alle ore 15 di domenica prossima.

L’ordine d’arrivo del GP d’Olanda

Lando Norris Max Verstappen Charles Leclerc Oscar Piastri Carlos Sainz Sergio Perez George Russell Leis Hamilton Pierre Gasly Fernando Alonso Nico Hulkenberg Daniel Ricciardo Lance Stroll Alexander Albon Esteban Ocon Logan Sargeant Yuki Tsunoda Kevin Magnussen Valterri Bottas Zhou Guanyu

Francesca Luna Barone