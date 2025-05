GP Monaco, Norris: “Un sogno che finalmente si realizza”

Lando Norris ha trionfato nel GP di Monaco, realizzando il sogno d’infanzia. Leclerc 2°, Piastri 3°

Lando Norris ha vinto il GP di Monaco, precedendo il beniamino di casa Charles Leclerc e il compagno di squadra Oscar Piastri. Il britannico torna al successo e riduce il distacco in classifica dall’australiano a soli tre punti. Alla partenza, il pilota McLaren ha strenuamente difeso la prima posizione dall’attacco del ferrarista, arrivando a un bloccaggio senza però subire conseguenze. Nel finale non sono mancati momenti di tensione, con Charles incollato alle sue spalle e deciso a indurlo all’errore, ma a nulla sono valsi i suoi tentativi.

È un Lando raggiante e sorridente, quello che si è presentato al parco chiuso. Dopo un digiuno durato sei gran premi, questa vittoria, ottenuta su un tracciato complicato e implacabile, gli ha permesso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ha dimostrato di saper gestire la pressione senza commettere errori, confermando di essere in piena corsa per il Mondiale.

“È una sensazione fantastica, ma è stata una gara lunga ed estenuante, ma anche divertente“, ha dichiarato il venticinquenne subito dopo il termine della corsa. “Abbiamo spinto per gran parte della gara. Nell’ultima curva ho avuto un po’ i nervi tesi: Charles mi era addosso e avevo Max davanti. Però abbiamo vinto, qui, a Monaco! Il come importa poco. È stato un weekend fantastico, con la pole e la vittoria di oggi. Sognavo questo momento fin da bambino: sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni!”

Lando sulle fasi finali del GP del Principato: “Max mi rallentava, quindi ho dovuto controllare la gara e impedire a Charles di approfittarne”

Superare a Montecarlo è da sempre una vera impresa, e partire dalla pole position significava per Norris aver già conquistato mezza vittoria nel GP di Monaco. Ma per rendere la gara più imprevedibile, quest’anno la FIA ha introdotto l’obbligo della doppia sosta. Questa novità ha reso la corsa più dinamica, con alcuni team che ne hanno saputo approfittare, giocando di squadra per difendere le posizioni.

Altri, come Max Verstappen, hanno, invece, scelto di ritardare la sosta – nel suo caso, l’ultima -, sperando in una possibile bandiera rossa nel finale. L’olandese ha così rallentato il gruppo di testa, permettendo al monegasco di riavvicinarsi pericolosamente a Lando. “La fase finale della corsa è stata la più difficile. Ho cercato di gestire e mantenere il controllo della gara, ma avevo Max davanti che mi rallentava un po’“, ha spiegato il pilota della McLaren.

“Sapevo che Charles avrebbe potuto avere un’opportunità, per cui ho dovuto gestire la situazione. Ho cercato di prendere un po’ di margine da Max, in modo da poter spingere quando sarebbe stato necessario e stare più tranquillo. Sono riuscito comunque a gestire il tutto. Ho vinto questa gara, e ne sono davvero contento: mi aspetta una bella serata!“