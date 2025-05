GP Monaco, pagelle: fulmine papaya!

Il GP di Monaco 2025 ha regalato emozioni intense, che coglierete con le nostre pagelle, su uno dei circuiti più affascinanti e difficili del mondiale.

A spuntarla è stato Lando Norris, che ha trionfato in una gara dominata con freddezza e talento. Il pilota della McLaren ha preceduto Charles Leclerc, che ha accarezzato il sogno di vincere davanti al pubblico di casa, e Oscar Piastri, che mantiene comunque la vetta del mondiale, seppur con un margine sempre più ridotto.

Lando Norris (McLaren) – Voto: 10

Perfetto in ogni fase: dalla pole position alla gestione del passo gara, passando per le ripartenze e la strategia ai box. Non ha concesso nulla agli avversari, conquistando la sua seconda vittoria stagionale e rilanciando in pieno le proprie ambizioni iridate.

Charles Leclerc (Ferrari) – Voto: 9

Il monegasco ha lottato con tenacia per tutta la gara, ma non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per attaccare Norris. Resta comunque un secondo posto prezioso che dimostra la competitività ritrovata della Ferrari, anche su un tracciato così particolare.

Oscar Piastri (McLaren) – Voto: 8

Non ha brillato come in altre occasioni, ma ha portato a casa un terzo posto importante per la classifica generale. Ha gestito con maturità una gara complicata, sapendo quando rischiare e quando difendere.

Max Verstappen (Red Bull), pagella scadente – Voto: 6

Dopo una partenza promettente, ha perso contatto con i primi per problemi di bilanciamento e una strategia poco efficace. Il quarto posto gli consente comunque di limitare i danni, ma la Red Bull sembra accusare il colpo su certi tipi di tracciati.

Lewis Hamilton (Ferrari) – Voto: 5

Weekend sottotono per il sette volte iridato, penalizzato in qualifica per un impeding su Verstappen. In gara non ha mai trovato ritmo e non è riuscito a rimontare in modo significativo. Giornata da archiviare in fretta.

Carlos Sainz (Williams) – Voto: 6

Il pilota spagnolo ha ottenuto un punto prezioso, ma la sua corsa è stata segnata da scelte tattiche poco efficaci. La Williams continua a migliorare, ma manca ancora qualcosa per lottare stabilmente con i big.

Fernando Alonso (Aston Martin) – Voto: 4

Ennesimo ritiro stagionale, stavolta per problemi meccanici. Lo spagnolo non è mai entrato realmente in gara e il bilancio della sua stagione continua a essere ampiamente negativo.

Mercedes – Voto: 3

Gara da dimenticare per la scuderia di Brackley: Russell fuori dai punti e Antonelli ultimo tra i classificati. La squadra sembra in piena crisi tecnica e mentale, lontana dai fasti di pochi anni fa.

Note Tecniche

L’esperimento del doppio pit stop obbligatorio non ha modificato l’andamento della gara, con le strategie che si sono livellate e i sorpassi rimasti rarissimi. Monaco resta un circuito affascinante ma ostico per chi vuole fare spettacolo.

Considerazioni finali sulle pagelle del GP di a Monaco

Con la vittoria di Norris e il terzo posto di Piastri, la classifica piloti si accorcia: ora ci sono appena tre punti a separare i due alfieri della McLaren, mentre Verstappen insegue più staccato. La stagione si preannuncia più equilibrata che mai e il prossimo appuntamento a Barcellona promette nuove scintille nella lotta per il titolo. E voi? Cosa ne pensate delle nostre pagelle e del GP di Monaco in generale?