GP Monaco, Ferrari favorita: scatta l’allarme Mercedes

Ferrari favorita nel GP di Monaco: Antonelli e Hamilton concordi

Ferrari potrebbe essere la favorita nel GP di Monaco secondo Kimi Antonelli, che indica la Scuderia di Maranello come il punto di riferimento del weekend nel Principato. Il pilota Mercedes, reduce da una serie positiva di risultati, vede nella SF-26 una vettura particolarmente adatta al tracciato cittadino. Il vantaggio nelle curve lente e il carico aerodinamico a bassa velocità potrebbero fare la differenza. Anche Lewis Hamilton conferma il potenziale della Ferrari su questa pista. Monaco si preannuncia così come uno dei test più significativi della stagione.

SF-26 sotto i riflettori a Monaco: Ferrari in pole nei pronostici

La Ferrari arriva a Monaco con grandi aspettative, soprattutto grazie alle caratteristiche della SF-26, che sembrano adattarsi perfettamente al tracciato cittadino. A confermarlo è lo stesso Antonelli: “Penso che la Ferrari sarà la squadra da battere a Monaco”, sottolineando come il comportamento della vettura nelle curve lente possa rappresentare un vantaggio decisivo. Il pilota Mercedes ha poi aggiunto: “sta dando loro molta aderenza aerodinamica a bassa velocità”, riferendosi al pacchetto tecnico della Scuderia. Una valutazione condivisa anche da Hamilton, che vede nella pista di Monaco un’occasione importante per la Ferrari.

Hamilton accende la Ferrari: “Può essere davvero forte a Monaco”

Hamilton, dal canto suo, ha evidenziato come a Monaco la potenza del motore incida meno rispetto ad altri circuiti, rendendo la gara più legata al comportamento complessivo della vettura. Il sette volte campione del mondo ha spiegato: “Quella è la pista in cui la potenza non è tutto”, sottolineando come la Ferrari possa essere molto competitiva in queste condizioni. Ha poi aggiunto: “La nostra macchina potrebbe essere davvero forte lì”, mostrando fiducia nel pacchetto Ferrari su un tracciato così particolare. Per il britannico, la chiave sarà arrivare pronti già dalle prime prove libere.

GP Monaco: Ferrari favorita, Mercedes pronta a colpire

Il quadro generale lascia quindi intravedere un weekend molto aperto, dove i valori in campo potrebbero cambiare rispetto ai circuiti più tradizionali. Ferrari potrebbe essere la favorita nel GP di Monaco secondo più osservatori del paddock, ma Mercedes arriva con una striscia positiva di risultati e sa che Monaco può ribaltare le gerarchie. Ferrari, invece, si presenta con aspettative alte e con una vettura che sembra costruita per le basse velocità. Tutto dipenderà dalla capacità di sfruttare al meglio le sessioni di prova e la qualifica, elemento sempre decisivo tra i muretti del Principato.