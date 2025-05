GP Monaco, Norris: “Aspettavo da tanto questa pole”

Lando Norris ha conquistato la seconda pole stagionale per soli 109 millesimi su Charles Leclerc. Terzo il compagno Oscar Piastri

Lando Norris ha conquistato la sua seconda pole stagionale nel GP di Monaco, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno di squadra Oscar Piastri. Con un guizzo nel finale, il britannico è riuscito a strappare la pole al monegasco per appena 109 millesimi. Il pilota della McLaren non può che essere soddisfatto del risultato, come ha confermato lui stesso nel post-qualifiche ai microfoni della TV internazionale.

“Aspettavo da tanto questa pole: devo dire che mi sento veramente bene“, ha subito ammesso l’inglese. “Non credo si possa dare un’idea di quanto sia bella questa pole, dopo tutti i problemi avuti negli ultimi mesi. Poi, qui, a Monaco, è speciale: è la pista più difficile dove conquistare la prima casella. Sono fiero di tutto il team e del lavoro che abbiamo fatto in questa settimana, ma anche negli ultimi mesi. Tutto è valso a regalarmi una giornata come questa, sono davvero soddisfatto“.

Entrambe le McLaren, a differenza degli altri team, hanno scelto di completare due giri consecutivi sulla stessa gomma, nel tentativo di conquistare la pole. Una strategia che può aver fatto la differenza. “Già prima delle qualifiche, credevamo che fosse la soluzione migliore” – ha confermato il giovane pilota – “Poi, alla fine, si è rivelata davvero la scelta azzeccata. Il team ha fatto un lavoro fantastico, ringrazio anche tutte le persone che lavorano in fabbrica. Queste non sono giornate che possono venire facilmente. Sono davvero fiero di aver potuto restituire loro qualcosa indietro“.

Norris: “Al Principato di Monaco la pole la conquista chi sa osare di più”

Lando Norris è riuscito nella difficile impresa di ottenere una pole del GP di Monaco. Del resto, il circuito del Principato non è come tutti gli altri. Il tracciato si conferma uno dei più insidiosi del Mondiale: il suo layout e la vicinanza dei muri non lasciano alcun margine di errore ai piloti. Chi, alla fine, riesce a conquistare la posizione al palo, vi riesce non solo grazie alla vettura, ma soprattutto per merito delle proprie grandi capacità di guida.

“Qui è complicato mantenere la concentrazione e trovare il tempo con costanza, perché sai che gli altri continueranno a migliorare“, ha spiegato il pilota della McLaren. “Quindi sei costretto a correre dei rischi. Ma, alla fine, ha la meglio chi sa osare di più e mostra maggiore determinazione rispetto agli altri. Personalmente, penso di aver fatto un bel giro. Sono riuscito a metterlo bene insieme ed è una bellissima sensazione tagliare il traguardo e sapere che i tuoi rischi hanno pagato. Sono davvero molto contento“.

Sulla novità introdotta quest’anno della doppia sosta obbligatoria, Lando Norris preferisce non esprimersi, né azzardare pronostici. “Non ho assolutamente idea di come sarà, al momento non mi interessa. Sto semplicemente godendomi questa giornata: ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Però oggi sono contento della mia qualifica: voglio godermi ancora per un po’ questo momento, e poi mi concentrerò su domani“.