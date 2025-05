© Mclaren F1 Team via X

GP Monaco: l’ordine d’arrivo nel Principato

Il Mondiale di Formula 1 ha fatto tappa oggi nel cuore del Principato per l’edizione 2025 del GP Monaco, ottava prova del calendario, e questo è l’ordine d’arrivo ufficiale. Sul tracciato cittadino più iconico della stagione, i piloti si sono sfidati tra muretti e curve strette, in una gara dove precisione e strategia hanno fatto la differenza.

A spuntarla è stato Lando Norris, che ha conquistato la vittoria partendo dalla pole position. Dopo una fase centrale gestita in modo conservativo, il pilota della McLaren è riuscito a riconquistare la leadership nella parte finale della gara, approfittando del rientro ai box di Max Verstappen, imposto dalla nuova regola. Un successo che conferma l’ottimo momento di forma del team di Woking.

Leclerc secondo, festa a metà per la Ferrari

Alle spalle del vincitore ha chiuso Charles Leclerc, autore di una prestazione solida e consistente. Il monegasco ha regalato emozioni al pubblico di casa, salendo sul secondo gradino del podio. La Ferrari, però, non è riuscita a lottare realmente per la vittoria: la SF-25 si è dimostrata competitiva ma non dominante sul tracciato di Montecarlo.

A completare il podio è stato Oscar Piastri, con la seconda McLaren. Il giovane australiano ha difeso bene la sua posizione, chiudendo davanti a Max Verstappen, quarto al traguardo. Lewis Hamilton ha risalito il gruppo fino al quinto posto, portando a casa punti importanti per la Scuderia.

GP Monaco l’ordine di arrivo: Hadjar sorprende, Sainz chiude la top-10

Uno dei grandi protagonisti è stato Isack Hadjar, che ha firmato una prestazione maiuscola portando la Racing Bulls al sesto posto. Dietro di lui Esteban Ocon con la Haas, seguito dal compagno dalla Racing Bulls di Liam Lawson. La Williams piazza entrambe le vetture in zona punti, con Alexander Albon nono e Carlos Sainz decimo.

Fuori dalla top-10 troviamo George Russell e Oliver Bearman, mentre la gara ha visto i ritiri di Fernando Alonso e Pierre Gasly. L’ordine d’arrivo del GP di Monaco conferma ancora una volta quanto la gestione gara e l’efficacia della strategia siano fondamentali sul tracciato del Principato.

GP Monaco ordine arrivo F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. George Russell (Mercedes)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17. Yuki Tsunoda (Red Bull)

18. Kimi Antonelli (Mercedes)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Mattia Romano