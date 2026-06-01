GT Monza, gara folle tra incidenti e colpi di scena: trionfa l’Audi #66

GT Monza partenza shock: sei vetture fuori al primo giro

Il GT World Challenge Europe ha regalato un’altra gara ricca di spettacolo sullo storico tracciato di Monza. Tra incidenti, sorpassi e strategie, Monza non ha deluso, regalando una sfida intensa che ha visto i protagonisti della serie lottare fino all’ultimo per la vittoria.

Già alla prima variante c’è stato un incidente di grandi proporzioni che ha causato il ritiro di sei vetture. Tra queste c’era anche la Ferrari #51 di AF Corse guidata dall’italiano Alessio Rovera che, nella gara di casa, purtroppo non è riuscito nemmeno a completare il primo giro.

Grande delusione anche per le due Ford, la #65 e la #64, entrambe partite dalla pole position nelle rispettive categorie: la prima nella Silver e la seconda nella Pro. Da entrambe ci si attendeva un risultato di vertice.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche le Porsche, la #80 di Lionspeed GP e la #10 Boutsen VDS, oltre alla McLaren #59 di Garage 59. Coinvolta anche l’Aston Martin #007 che, nonostante abbia inizialmente proseguito la gara, è stata successivamente costretta al ritiro a causa dei danni riportati.

Penalità per Martin e ritiro amaro per Rossi

Maxime Martin pilota della Mercedes-AMG #17 è stato ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto nelle fasi iniziali della gara. I commissari gli hanno inflitto una penalità di 3 minuti di stop & go, facendolo precipitare in ultima posizione e costringendolo successivamente al ritiro.

Martin ha commentato così l’accaduto: “Non so di cosa si lamentino. Non ho toccato nessuno. Potete vedere l’auto, non c’è neanche un graffio. Non so perché diano la colpa a me. Sì, sono dovuto andare a destra, la Ferrari non mi lasciava spazio e quindi sono dovuto andare leggermente fuori strada, ma sono rientrato in maniera sicura e non ho toccato nessuna auto.“

Dispiacere immenso anche per i tifosi di Valentino Rossi. Il pilota BMW era riuscito a superare indenne l’incidente iniziale e a posizionarsi in quinta posizione, ma un problema alla frizione ha compromesso la sua gara. Una volta rientrato ai box, infatti, non è più riuscito a tornare in pista. Si è conclusa dopo appena tre giri la sua 3 Ore di Monza.

Finale sotto Safety Car: Mazzola conquista la vittoria con l’Audi #66

Una gara complicata dall’inizio alla fine, che l’ha vista concludersi in regime di Safety Car. Quando mancavano appena quattro minuti al termine, infatti, un secondo incidente ha neutralizzato la corsa. La BMW WRT #32 ha tamponato la Porsche #9 di Pure Rxcing. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche la Audi Saintéloc #25, la Porsche Rutronik #97 e la Mercedes Winward #87, che occupava la seconda posizione assoluta.

A tagliare il traguardo per primo è stato Mazzola al volante dell’Audi #66 di Tresor Attempto Racing. L’equipaggio ha conquistato sia la vittoria assoluta sia il successo nella categoria Silver.

Alle sue spalle si sono classificate la Mercedes-AMG #48 e la McLaren #555 di CSA Racing che, per arrivare sul gradino più basso del podio, è stata protagonista di una straordinaria rimonta di 38 posizioni.

Nella categoria Bronze si impone la Ferrari #74 di Kessel Racing, mentre nella Gold trionfa la Ferrari #71 di Selected Car Racing, rispettivamente nona e quindicesima nella classifica generale.