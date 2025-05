GP Monaco, Montecarlo anteprima: info e allerta meteo

Formula 1 Tag Heuer GP de Monaco 2025, round 8. Dopo Imola, si va in un’altra classica e storica tappa del mondiale di Formula 1, Montecarlo

Lasciata Imola, la Formula 1 si prepara ad affrontare un’altra intensa settimana che ci conduce a un altro storico appuntamento, il GP Monaco nell’incredibile cornice di Montecarlo.

Nel giro di pochi giorni, si passa da un circuito permanente, storico, vecchio stile e ricco di passione, a un tracciato cittadino ricavato tra le stradine del Principato, altrettanto atteso e spettacolare. Una scenografia iconica, ricca di fascino e glamour, con le vetture che transiteranno su un tracciato, tra edifici tipici del Principato: in particolare, gli hotel, il Casinò, il porto e la Chiesa di Santa Devota.

Un tracciato lento, estremo, talvolta pericoloso e spettacolare, famoso anche per la sua iconica curva, la Virage Fairmont. Tuttavia, l’atmosfera che si respira e particolarmente frizzante, un misto tra brivido, pazzia, adrenalina, ma anche fascino e storia.

Pista cittadina, vecchio stile, dove è l’abilità di guida del pilota a farla da padrone, insieme a tanto sangue freddo e una vettura che deve essere ben bilanciata. Questi sono i principali ingredienti, per affrontare questa pista, considerando che i guardrail e i muretti sono molto vicini, anzi proprio a limite di una carreggiata stretta: dunque, velocità e potenza, ma anche attenzione, visto che la possibilità di sbagliare e di andare a muro, è molto alta.

Sarà ancora McLaren vs Verstappen?

La lotta per il mondiale 2025, si sposta sul Principato di Monaco, con le McLaren finora protagoniste e sicuramente saranno le favorite per il podio e in particolare la vittoria. Nel 2024, Oscar Piastri ha assaporato l’emozione di salire sul podio a Monaco, ma quest’anno i presupposti per un’incredibile risultato, come riportare la McLaren sul gradino più alto del podio (manca dal 2008, all’epoca ottenuta da Lewis Hamilton) ci sono.

Oscar vorrà riscattare la sconfitta di Imola, con una prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative, dopo la pole position e le performance viste quest’anno. Stesso discorso per Lando Norris, tornato davanti al compagno di squadra e suo diretto rivale per il titolo, dopo tre gare difficili, e ora punterà a un incredibile risultato, magari a Monaco, dove tra l’altro vive, così come Piastri.

Ma si sa, come si dice, tra i due litiganti il terzo gode…

Il terzo, ovvero Max Verstappen. L’olandese, reduce dalla splendida vittoria al GP Emilia Romagna a Imola, vorrà continuare la sua rimonta, e a inserirsi tra i due piloti papaya. Al momento, è l’unico ad aver interrotto la striscia di vittorie della McLaren, e in qualifica si è dimostrato una vera spina nel fianco. A Monaco, l’elemento chiave saranno le qualifiche per garantirsi un ottimo risultato in gara.

Oltre al suo talento, Max sembra poter contare su una ritrovata competitività della sua Red Bull. Il team di Milton Keynes, aspetterà una conferma a questo proposito nelle prossime gare, a partire dal GP Monaco. Nell’attesa di vedere, cosa combinerà Yuki Tsunoda.

Daghe Charles, a caccia dell’impresa

Si va a casa di Charles Leclerc. Il monegasco, lo scorso anno ha vissuto uno dei weekend più gloriosi della sua carriera, vincendo e diventando l’unico pilota del Principato di Monaco a vincere la gara. Un sogno che si è avverato, per il pilota della Scuderia Ferrari, che anche quest’anno, tenterà un bis. Non sarà facile, e la situazione è meno positiva rispetto al 2024.

La SF-25, come visto a Imola ha dimostrato di avere un ottimo passo gara, ma a Montecarlo saranno le qualifiche, il momento determinante dell’intero weekend. Purtroppo, finora le qualifiche si sono rivelate il tallone d’Achille di questa vettura. Il rischio di partire indietro, è molto alto, e visto che è difficile sorpassare, poi occorrerà affidarsi alla strategia per portarsi avanti. Partire fuori dai primi 5, significherebbe doversi accontentare di concludere in posizioni di metà classifica. Non è una situazione semplice, per la Scuderia Ferrari. Tuttavia, conoscendo bene Charles Leclerc, sicuramente ci proverà fino all’impossibile, pur di ottenere il miglior risultato nella gara di casa, di fronte ai suoi tifosi, amici, familiari… Così come Lewis Hamilton, che questa pista conosce bene, e in passato a più volte vinto.

Appuntamento da non perdere, con le stradine del Principato che tornano ad animarsi, tra sfide e imprese mozzafiato, velocità e colpi di scena, che sicuramente non mancheranno.

Circuit de Monaco

Per la 82° volta, la Formula 1 arriva a Montecarlo per affrontare il GP Monaco, un appuntamento atteso dagli appassionati e dai piloti. Una sfida che si snoda lungo il mitico circuito cittadino, ricavato dalle stradine usate quotidianamente dagli abitanti, dal traffico e da chiunque transita in questa bellissima località del Principato di Monaco, che si affaccia sul mare, sulla Costa Azzurra. Un posto molto frequentato, ove è possibile vedere ormeggiati bellissime imbarcazioni di vario tipo.

Il circuito è uno di quelli che i piloti sognano di correre e vincere almeno una volta nella loro carriera. Il più lento e difficile circuito del calendario, dove l’abilità di guida del pilota sarà fondamentale, un buon carico aerodinamico e attenzione, dato che il minimo errore può costare caro e finire contro i guardrail, i muretti è molto facile.

Le qualifiche sono fondamentali, dato che i sorpassi sono pressoché difficili, impossibili con un’alta probabilità di ritiri da parte dei concorrenti e l’intervento della Safety Car. Una buona condotta di gara e la miglior strategia sarà fondamentale per assicurarsi la possibilità di finire in zona punti e completare la gara.

Il 21 maggio 1950, la Formula 1 disputò qui per la prima volta il GP Monaco. Dopo Silverstone, Monaco è stato il secondo circuito nella storia a ospitare la Formula 1, malgrado fin dal 1929 si disputarono alcune corse. Per le sue caratteristiche, è considerato un “circuito di uomini” dove è il talento del pilota a fare la differenza.

Il tracciato, è lungo 3.340 km ed è rimasto invariato per tutti questi anni. Il numero di giri da percorrere sono 78 ed una distanza di gara di 260,52 km.

Dalla griglia di partenza, si scatta per trovarsi alla prima curva, alla Santa Devota, un punto dove molto spesso accadono scontri anche subito dopo la partenza. Da qui, si sale fino ad un sinistro-destro molto stretto che porta al Casinò, con discesa fino alla curva a destra del Mirabeau. Da qui si prosegue fino alla curva più lenta del Mondiale: Virage Fairmont (ex Virage Loews), dove si trova uno degli hotel più esclusivi della località, il Fairmont Hotel. Dopodiché percorriamo la sezione Portier, che conduce al mare, con la pista che passa sotto un Tunnel per poi uscire alla “Chicane” vicino al porto, da lì raggiungere una curva a sinistra del “Bureau de Tabac”, la Piscina e la curva a destra della Rascasse, seguita dalla curva Anthony Noghes, per poi tornare a tagliare il traguardo.

DRS

Come negli ultimi anni, la FIA, ha predisposto una sola zona, dove attivare e sfruttare il sistema DRS, ovvero:

sul rettilineo principale

La cella di rilevamento, sarà posizionata all’altezza della curva 17.

Pirelli: C4, C5, C65

Per la seconda gara consecutiva, Pirelli ha optato per le tre mescole più morbide della gamma 2025, ovvero:

C4 P Zero White Hard;

C5 P Zero Yellow Medium

C6 P Zero Red Soft

Stessa scelta fatta per Imola, con C4 (Hard) e la C5 (Medium), che saranno obbligatoriamente disponibili per la gara. Nel weekend, andrà in vigore una novità regolamentare pensata per il GP Monaco, ovvero l’obbligo di effettuare almeno due pit-stop durante la gara.

FIA e Formula 1, con questa novità vogliono rendere più movimentata una gara tradizionalmente monotona e lineare, come è accaduto nel 2024. Ogni pilota, avrà in dotazione un set aggiuntivo di Full Wet, per consentire l’implementazione della doppia sosta, anche in caso di gara in condizioni di pista da bagnato.

Sarà dunque interessate, vedere come i team lavoreranno per preparare la strategia di gara. Nella nuova direttiva, non sono state indicate le finestre dei pit-stop, per cui sarà interessante vedere quali strategie saranno adottati dai team, e per i propri piloti, in particolare per coloro che partiranno nelle retrovie, per guadagnare posizioni.

Inoltre, il doppio pit-stop azzererà qualsiasi problema, legato al degrado degli pneumatici, tradizionalmente ridotto su questo tracciato. Tutto ciò, potrebbe creare le condizioni per utilizzare la Soft, nel caso in cui si dovesse ritardare il secondo pit-stop o a seguito di una neutralizzazione, magari verso il finale della gara.

Il tracciato, è caratterizzato da un asfalto piuttosto scivoloso, tenendo in considerazione che le strade sono usate quotidianamente, e durante il weekend di gara, ogni sera vengono aperte al traffico. Le basse velocità che si raggiungono, fanno sì che i pneumatici non sono stressati. Il livello di aderenza degli pneumatici è molto basso, e l’usura è contenuta.

Attenzione alla Safety Car, che su una pista cittadina come questa è praticamente inevitabile, così come qualsiasi imprevedibilità.

Da non sottovalutare il meteo, per l’elaborazione delle strategie. In passato, il GP Monaco si è spesso disputato anche con la pioggia.

Che tempo farà?

Ecco l’ultimo bollettino meteo, in vista del weekend del GP Monaco.

Fine settimana di bel tempo, con sole e temperature particolarmente miti nel Principato. Al momento non è attesa la pioggia, salvo nella giornata di sabato. Tuttavia, come sempre consigliamo di tenere d’occhio le previsioni, per non trovare sorprese.

Qui, di seguito andiamo a vedere nel dettaglio, le previsioni meteo per il GP Monaco 2025:

Venerdì 23 maggio 2025

Temperature: max 19°C, min 14°C; cielo sereno e soleggiato, parzialmente nuvoloso ma senza pioggia. Umidità al 50%. Vento con raffiche tra 9 e 15 km/h

Sabato 24 maggio 2025

Temperature: max 19°C, min 16°C; cielo sereno e soleggiato, possibilità di cielo nuvoloso; possibilità di pioggia debole e schiarite in tarda mattinata. Umidità al 74%. Vento con raffiche tra 4 e 6 km/h

Domenica 25 maggio 2025

Temperature: max 20°C, min 15°C; cielo sereno e soleggiato, parzialmente nuvoloso ma senza pioggia. Umidità al 66%. Vento con raffiche attese intorno a 11 km/h.