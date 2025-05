GP Monaco, Leclerc: “Sono frustrato, ma non è andata male”

GP Monaco, Charles Leclerc dopo aver dominato tutte e tre le sessioni di prove libere, ottiene il secondo posto al termine delle qualifiche.

Niente da fare per Charles Leclerc, che nel finale delle qualifiche stava gustando la posizione dal palo con la Ferrari, ma al GP Monaco partirà dalla seconda casella. Lando Norris, autore di un giro mostruoso strappa la pole position al padrone di casa.

Un peccato, dopo che Charles Leclerc ha praticamente dominato tutti e tre le sessioni di prove libere, diventando una vera sorpresa di questo weekend, insieme alla Ferrari. La SF-25 sembra aver ritrovato una competitività, tanto da stupire anche gli stessi uomini del team.

Tra Charles Leclerc e il Principato di Monaco c’è un feeling particolare, non solo perché è nato e residente proprio qui, ma anche da pilota, riesce a estrarre il massimo a livello di prestazioni. Così ha fatto, fin dall’inizio del weekend e anche in questa qualifica. Una vera e propria magia, come al suo solito, tuttavia nel momento clou dell’intera sessione, si è dovuto arrendere a Lando Norris per 109 millesimi.

Il pilota monegasco, ha dato il massimo nel tentativo riportare in alto la Scuderia, e su una pista che sulla carta doveva essere la più ostica del campionato. Invece, pare funzionare bene, con Charles che da vero trascinatore sta cercando di portare a casa, uno straordinario ed entusiasmante risultato.

A Monaco, tuttavia si sa che è difficile superare soprattutto in gara. Ottenere il miglior risultato in qualifica, è fondamentale in vista della gara. Partire dalla seconda posizione, non è certamente quello che si aspettava Charles Leclerc. Tuttavia, a Monaco tutto può succedere e di sicuro, il pilota di casa farà il possibile per conquistare qualcosa di speciale.

Charles: “Ho fatto il massimo”

È un Charles Leclerc, alquanto frustrato al termine delle qualifiche del GP Monaco, per il risultato sfumato e la pole position finita nelle mani di Norris: “C’è sempre qualcosa in più che si può fare, ma alla fine credo di essere riuscito a fare il massimo possibile”.

“Credo che il giro fosse molto buono. Il mio primo giro, è stato un po’ un peccato, perché può darti un po’ più di fiducia per il secondo tentativo, in caso di un bel giro. Io non ci sono riuscito, nel secondo settore ho trovato molto traffico. Ma è andata così, e ovviamente sono molto frustrato”.

Charles: “Sulla carta, questo sarebbe stato il weekend più difficile”

La SF-25 è apparsa sorprendentemente competitiva a Monaco, quando fino ad ora era palese che la monoposto non aveva mostrato segnali vincenti. Concludere le qualifiche in seconda posizione, ma a un decimo da Norris è sicuramente un risultato inatteso, ma che può portare un certo ottimismo in casa Ferrari e nel cuore dei piloti, in particolare Charles Leclerc.

Ora, l’attenzione andrà a domani e in gara, e chissà che non arrivi qualche altra sorpresa, in termini di risultato finale.

“Sappiamo di non avere una vettura, che possa puntare alla vittoria quest’anno, ma in questo weekend stava andando bene. Abbiamo iniziato bene il fine settimana, siamo in seconda posizione e domani sarà difficile prendere la prima posizione“.

“Non so cosa ci sia di particolare tra me e questa pista. In generale, amo le piste cittadine e mi piace attaccare in qualifica, prendere il massimo dei rischi. La maggior parte delle volte, questo tipo di approccio paga, altre volte no. Ma, sono fiero del risultato che abbiamo ottenuto”.

In conclusione dell’intervista, Charles Leclerc ha aggiunto: “Oggi, sulla carta, questo sarebbe stato il weekend più difficile della stagione per noi. Ma, alla fine non è andata così male”.