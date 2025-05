GP Monaco, Piastri: “Ho faticato a trovare grip ma sono contento”

© McLaren on X

Oscar Piastri conquista la terza posizione nella qualifica del GP di Monaco

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila domani al GP di Monaco. Un weekend un po’ difficile quello del pilota australiano, che ha commesso un po’ di errori e colpito diverse volte le barriere. Una volta delle quali, causando addirittura bandiera rossa nelle seconde prove libere di ieri. La qualifica appena avvenuta nel circuito del Principato è stata sicuramente una sessione tirata, con tempi ravvicinati, che ha portato il pilota McLaren, nonostante un piccolo errore, a conquistare la terza posizione. Nella gara di domani, davanti a lui troveremo il pilota padrone di casa, Charles Leclerc, che partirà dalla seconda posizione. A conquistare il miglior tempo necessario per la pole position è stato, invece, il suo compagno di squadra, Lando Norris.

Le dichiarazioni di Oscar Piastri al termine delle qualifiche

“Come sempre su questo circuito, le qualifiche sono state intense. Ho lasciato qualcosa nella chicane ma sarebbe stato difficile battere Lando. È stato un weekend un po’ pasticciato, ma essere riuscito a tirar fuori un terzo posto è un buon risultato” , ha dichiarato Piastri post qualifiche. “In qualifica mi sono sentito abbastanza bene, ma ho faticato a trovare grip. Abbiamo fatto qualche errore in questo weekend quindi questo risultato è positivo”, ha risposto poi il pilota australiano alla domande su quanto è stato difficile trovare il grip e mettere insieme il giro. “Siamo in una buona posizione per domani ma sarà una gara sicuramente interessante con le due soste. Vedremo cosa accadrà” ha concluso il pilota numero 81. Domani Oscar Piastri partirà dalla seconda fila, dietro al pilota monegasco, Charles Leclerc, e al compagno di squadra Lando Norris. Al momento possessore della pole del Principato.