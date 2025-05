GP Monaco, FP2: Leclerc davanti a tutti nel venerdì del Principato

GP Monaco, FP2: Leclerc davanti a tutti, ma è solo venerdì

Si è chiusa la FP2 del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Sullo storico tracciato cittadino di Monte Carlo, i team hanno affrontato un venerdì impegnativo, reso ancor più delicato dalla complessità del layout e dalla vicinanza estrema dei muretti. Una pista dove il minimo errore può compromettere l’intero weekend e dove la precisione è tutto.

Le aspettative erano alte soprattutto per la Ferrari, chiamata a rispondere dopo alcune gare difficili. La SF-25 è arrivata nel Principato con diverse incognite, in particolare per la difficoltà mostrata su curve lente e tortuose, caratteristica chiave del circuito monegasco. Dopo la vittoria dello scorso anno, Charles Leclerc era atteso al varco nel suo round di casa. Allo stesso tempo, McLaren partiva da favorita per costanza e adattabilità, mentre l’incognita Verstappen restava una minaccia latente dopo la prestazione vista a Imola.

Ferrari risponde presente, McLaren incalza

A mettere tutti in fila è stato proprio Leclerc, che ha chiuso la FP2 con il miglior tempo in 1:11.355. Una prestazione solida che fa ben sperare in vista del sabato. Alle sue spalle, distaccato di soli 38 millesimi, Oscar Piastri con la McLaren, sempre incisivo e pronto a sfruttare ogni occasione. Terzo tempo per Lewis Hamilton, che conferma i segnali positivi della Ferrari completando un ottimo giro a poco più di un decimo dal compagno di squadra.

Buon quarto posto per Lando Norris, anche se con un distacco più marcato (+0.322). Nella top-10 trovano spazio anche Liam Lawson e Isack Hadjar, che portano le Racing Bulls in quinta e sesta posizione. Positivo anche Fernando Alonso, settimo, mentre Alexander Albon chiude ottavo con la Williams. In nona posizione Kimi Antonelli con la sua Mercedes dopo il suo difficile weekend ad Imola.

Ending Friday in Monaco on a good note pic.twitter.com/hrGzl8DGha — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 23, 2025

Red Bull in ombra, Verstappen fuori dai primi otto

Desta sorpresa la prestazione di Max Verstappen, solo decimo a oltre sette decimi da Leclerc. Il campione del mondo non ha mai trovato il giusto feeling con la sua Red Bull, mostrando difficoltà sia nel primo settore sia in trazione. Ancora più indietro George Russell, dodicesimo, e Carlos Sainz, tredicesimo con una Williams poco incisiva in questa fase.

Non è stata una sessione brillante nemmeno per Aston Martin e Alpine. Stroll e Gasly hanno chiuso lontani dai migliori, mentre Franco Colapinto è risultato il più lento del gruppo, a oltre due secondi dalla vetta.

FP2 GP Monaco F1 2025 – Classifica tempi

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:11.355

2. Oscar Piastri (McLaren) +0.038

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.105

4. Lando Norris (McLaren) +0.322

5. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.468

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.487

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.535

8. Alexander Albon (Williams) +0.563

9. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.647

10. Max Verstappen (Red Bull) +0.713

11. Yuki Tsunoda (Red Bull) +0.717

12. George Russell (Mercedes) +0.737

13. Carlos Sainz (Williams) +0.796

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +0.879

15. Oliver Bearman (Haas) +0.904

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.907

17. Pierre Gasly (Alpine) +1.049

18. Lance Stroll (Aston Martin) +1.157

19. Esteban Ocon (Haas) +1.186

20. Franco Colapinto (Alpine) +2.060

Mattia Romano