GP Monaco, Qualifiche: McLaren domina, ma occhio a Leclerc!

Cala ufficialmente il sipario sulle qualifiche del GP di Monaco: ecco come sono andate

Appena terminate le qualifiche del GP del Principato di Monaco dopo delle prove libere dominate totalmente da Charles Leclerc. La temperatura dell’asfalto è tra le più alte di questa stagione, 41°. Temperatura che però è andata a scendere con il passare delle sessioni. Variabile che ha comportato l’abbassamento dei tempi, nonostante l’ottimo grip delle diverse mescole in questo circuito. La maggior parte dei piloti opta di partire con delle mescole soft. Opzione non scelta, però, dai piloti Alpine, che iniziano le loro Q1 con dei penumatici gialli.

Le due vetture Williams sono le prime a scendere in pista. Inizia così una battaglia sul filo dei millesimi nel circuito cittadino del Principato. La McLaren dimostra sin da subito il suo dominio, seguita dal padrone di casa. Un podio che continua a cambiare giro dopo giro, ma che prevede i soliti tre protagonisti. A cinque minuti dal termine, altro impeding causato da Stroll, stavolta nei confronti di Gasly. Mantengono costanti le loro performance anche i piloti della Williams. Impeding Verstappen/ Hamilton in curva 3. Bandiera gialla, divenuta subito rossa, a Q1 terminata a causa di Kimi Antonelli a muro. Il pilota non potrà, di conseguenza, prendere parte alla Q2. Eliminati della Q1: Colapinto, Stroll, Gasly, Bearman e Bortoleto.

Un Q2 totalmente da dimenticare per la Mercedes

Sono le Ferrari le prime a lanciarsi durante le Q2. Una seconda sessione interrotta presto a causa di problemi alla vettura di George Russell, a circa dieci minuti dal termine. Il motore della monoposto Mercedes sembra aver perso potenza e costretto il pilota a una fermata definitiva all’interno del tunnel. Situazione che conferma i problemi di affidabilità del propulsore Mercedes. Ulteriore bandiera rossa, sessione interrotta per poco meno di dieci minuti. In questo modo diventano solo tre i piloti effettivamente eliminati dalla Q2.

Con il traffico minore a causa della minore quantità di vetture in pista, molti attendono prima di ripartire dopo l’interruzione. Le performance di Leclerc migliorano con il passare dei giri, rendendo quasi difficile ricordare ai tifosi che si tratti “solo” si qualifiche. Anche Hulkenberg e Hamilton migliorano i loro tempi. Un aspetto che però, per il pilota tedesco, non è bastato per passare in Q3. Piastri, ancora una volta, si avvicina troppo al muro ma riesce a salvare la vettura Papaya. Eliminati della Q2: Antonelli, Russell, Hulkenberg, Tsunoda e Sainz.

Q3: lotta continua tra Leclerc e McLaren

La McLaren si accende sin dall’inizio della Q3. Lando Norris segna il crono migliore con 1:10.125 e con Piastri mantiene per gran parte della Q3 l’1-2 McLaren. Ottime qualifiche anche per la Racing Bulls, che domani partiranno dalla nona e dalla decima casella. Leclerc compie l’impossibile, e segna il nuovo tempo da battere. Ma il sogno Russo dura poco, perché Norris rimette subito la pole nelle mani della McLaren, con un giro da 1:09.954. La sua undicesima pole position in carriera.