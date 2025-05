GP Monaco, Ferrari: “Il passo è stato buono”

GP Monaco, un venerdì tutto sommato sereno per la Ferrari, che completa il programma e con il miglior tempo di Charles Leclerc. Bene anche Lewis Hamilton

Finalmente un venerdì tranquillo per la Scuderia Ferrari, reduce da un avvio di stagione un po’ al di sotto delle aspettative. La prima giornata in pista del GP Monaco, si conclude con il miglior tempo della Ferrari di Charles Leclerc in entrambe le sessioni di prove libere, nella seconda si sono visti delle buone prestazioni anche di Lewis Hamilton, che si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo dal compagno di squadra.

Il team ha completato il programma, con l’obiettivo principale di girare il più possibile, affinché i piloti possano prendere confidenza con la pista, il nuovo asfalto che caratterizza la seconda parte del tracciato, i guardrail, e quant’altro possa rivelarsi utile per ottenere il miglior tempo, magari in qualifica.

Giornata positiva per il padrone di casa, Charles Leclerc, autore del miglior tempo in entrambe le sessioni. Giusto un paio di brividi per il monegasco, in particolare nella prima sessione, con il contatto avuto con Lance Stroll. Il pilota della Ferrari, era nel giro cronometrato, arrivando al tornantino si trova l’Aston Martin del canadese, che all’improvviso si butta in traiettoria. Leclerc non è riuscito a evitarlo, finendo per scontrarsi con la vettura avversaria. Fortunatamente, la SF-25 ha riportato soltanto la rottura dell’ala anteriore, non compromettendo il programma di Charles.

Cosa è successo

La prima sessione di prove libere del GP Monaco, inizia con le SF-25 in pista con le gomme Medium. Poco dopo, Charles Leclerc a seguito dell’incidente con Stroll, è dovuto rientrare ai box per sostituire l’ala anteriore danneggiata, e i pneumatici.

Si riprende dopo la bandiera rossa, con Lewis Hamilton che torna in pista con le stesse gomme, mentre Charles è passato alla Soft, con le quali ferma il crono in 1’11″964, scendendo sotto la barriera dell’1’12”. Anche Lewis ha poi montato la Soft, ottenendo il crono in 1’12″690 e il nono posto. Nel finale, entrambi i piloti con più carburante a bordo, hanno girato in preparazione per la gara. Leclerc con le Soft, Medium per Hamilton.

Nel secondo turno, Charles Leclerc ha iniziato con le Hard, mentre Lewis Hamilton ha montato le Medium. Purtroppo, i due hanno avuto modo di ottenere un solo tempo cronometrato, prima di un’interruzione della sessione per l’incidente di Isack Hadjar all’ingresso della chicane del porto.

A metà sessione, Leclerc passa alla Soft, così come per Lewis. Charles ferma il cronometro in 1’11″355, ed è miglior tempo. 1’11″460 per Lewis Hamilton al suo secondo tentativo.

Nel finale di sessione, si ritorna in pista con carico carburante per lavorare in ottica gara, ma con i set di inizio turno: Hard per Charles e Medium per Lewis.

Ending Friday in Monaco on a good note pic.twitter.com/hrGzl8DGha — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 23, 2025

Ora, gli uomini della Rossa analizzeranno i dati raccolti, e si preparerà la giornata di sabato. Alle 16:00 ci saranno le qualifiche, momento cruciale dell’intero weekend, vista la difficoltà di sorpassare lungo le stradine del circuito di Montecarlo.

Charles: “Troppo presto per dirsi veramente fiduciosi”

“Monaco è sempre molto speciale. Non solo per me, ma per chiunque guidi su questo circuito. Il venerdì serve a tutti per prendere i propri riferimenti e quindi è ancora troppo presto per dirsi veramente fiduciosi in vista del weekend,” ha esordito Charles Leclerc, nelle dichiarazioni rilasciate sul sito della Ferrari.

“Tuttavia, questa è stata una giornata positiva per noi in pista: il nostro passo sul giro singolo è stato buono, e mi sono sentito a mio agio in macchina, indipendentemente dal tipo di mescola utilizzata”.

“La qualifica sarà, come sempre, fondamentale qui: dobbiamo partire davanti, se vogliamo portare a casa un buon risultato”, ha aggiunto in conclusione.

Charles ️”It’s still too early to feel very confident for the weekend, but it has been a positive first day on track for us. Our one-lap pace was strong and I felt comfortable in the car, no matter which compound we were running on.” A positive Friday in the Principality — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 23, 2025

Lewis: “Buon feeling con la SF-25”

“Questa pista è sempre una sfida, ma nel senso migliore del termine. Affrontarla al volante di una Ferrari, la rende ancora più speciale,” le prime parole di Lewis Hamilton, al termine di questa prima giornata in pista del GP Monaco.

“Abbiamo completato il programma previsto e raccolto molti dati utili, su cui continueremo a lavorare anche domani. Il passo nel complesso è parso promettente, anche se c’è ancora del margine,” ha proseguito.

In conclusione: “Sto avendo un buon feeling con la macchina, e il bilanciamento non è male. Perciò, non vedo l’ora di salire in macchina domani per continuare a costruire su questa base nel corso del weekend”.

A solid lap from @LewisHamilton on the Mediums puts him P2 as we approach the halfway mark in FP1 pic.twitter.com/eIzAKQtHVB — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 23, 2025