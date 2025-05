GP Monaco, Red Bull: “Abbiamo dimostrato che c’è del potenziale”

Terminato ufficialmente il venerdì di prove libere a Monaco: Red Bull 10° e 11° nelle FP2

Dopo il successo di Max Verstappen a Imola, la Red Bull ripone grandi speranze per Monaco. Speranze che, però, sembra debbano attendere prima di essere concretizzate. Da tenere in considerazione sono le difficoltà che il Circuito di Monaco presenta. Soprattutto nei sorpassi. Nelle due sessioni di oggi la RB21 non sembra aver presentato troppi problemi. Attesa per le qualifiche di domani.

Le dichiarazioni di Verstappen

Max Verstappen, post prime due prove libere, ha dichiarato: “Monaco è sempre piuttosto complicata per via del traffico. Penso che ci siano stati momenti in cui è stato abbastanza pericoloso, il che non è l’ideale. So che si tratta solo di prove libere, ma sarebbe potuto andare peggio se non ti tiri fuori rapidamente e non leggi bene la situazione“. L’olandese non ha mancato di sottolineare la positività della prima sessione: “per quanto riguarda il nostro weekend, penso che la FP1 sia stata piuttosto positiva. Poi però abbiamo fatto alcuni cambiamenti per la FP2. Abbiamo cercato di capire quanto potevamo spingere il bilanciamento e credo che abbiamo un po’ esagerato, tanto che non riuscivo ad attaccare le curve come avrei voluto. Stavamo perdendo molto ritmo e tempo sul giro“.

“Non mi aspetto di essere i più veloci, ma ovviamente vogliamo essere molto più vicini, come lo eravamo in FP2. Potremmo essere molto più vicini, ma le Ferrari sembravano di nuovo veloci e le McLaren erano subito dietro. Se analizzi l’intera stagione in termini di passo, la Ferrari qui ha fatto un grande passo avanti” ha poi concluso il quattro volte iridato.

Le dichiarazioni di Tsunoda

Yuki Tsunoda si mostra positivo post FP2, ma ammette di sperare in un pizzico di fortuna. Sempre utile in circuiti come questo. “Come al solito a Monaco, oggi abbiamo avuto un po’ di traffico nelle prove, ma vale per tutti ed è solo una questione di fortuna. Nella prima sessione non siamo stati molto fortunati ma, per fortuna, nella seconda siamo riusciti a fare più giri“.

Riguardo alla giornata di oggi, il pilota giapponese ha poi aggiunto: “oggi è andata abbastanza bene; penso di essere riuscito davvero a percepire il limite del penumatico soft, ma è simile alle limitazioni che ho sentito in FP1. Non sento un grande miglioramento con la soft in termini di aderenza, ed è questo con cui sto faticando. Non ho fatto molti giri con la media per provarla, ne ho fatto solo uno e poi è stato tutto interrotto dalla bandiera rossa. Abbiamo sicuramente fatto un passo avanti con la vettura tra le due sessioni, ma ci sono ancora alcune piccole cose da migliorare. Mi servono ancora un paio di decimi. Abbiamo dimostrato che c’è del potenziale, devo solo tirarlo fuori da me stesso. Continuare a fare quello che sto facendo, costruire il ritmo e, si spera, mettere tutto insieme in qualifica“.