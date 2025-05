GP Monaco, FP1: Leclerc comanda, davanti a Verstappen e Norris

GP Monaco, FP1: Leclerc guida le prime libere, nonostante i problemi e un contatto in pista

Si sono concluse le FP1 del GP di Monaco, con Charles Leclerc al comando della classifica dei tempi, seguito da Max Verstappen e dalla McLaren di Lando Norris. Il pilota della Ferrari ha chiuso questa prima sessione del venerdì con il miglior tempo, ma dai team radio non è sembrato particolarmente soddisfatto del feeling con la SF-25, segnalando problemi di sottosterzo nelle curve a destra e di sovrasterzo in quelle a sinistra.

Strategie differenziate tra i team, che hanno scelto di scendere in pista con mescole diverse, anche in vista dell’obbligo della doppia sosta. I piloti, infatti, dovranno effettuare due pit stop durante il gran premio, anche in caso di pioggia. Una scelta mirata a rendere la corsa meno prevedibile, considerando le poche opportunità di sorpasso offerte dal tracciato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Reduce dalla vittoria dello scorso anno, Charles Leclerc punta a ripetersi anche in questa stagione. Il principale ostacolo sulla sua strada, però, sembra essere la sua Ferrari. Per il monegasco la prima sessione di libere non è iniziata nel migliore dei modi. Durante uno dei suoi giri lanciati, Lance Stroll si è spostato verso la sua traiettoria, e Charles non è riuscito a evitare il contatto, danneggiando il lato sinistro dell’ala anteriore. La sessione è stata interrotta per qualche minuto dalla bandiera rossa, per consentire ai marshall di ripulire la pista dai detriti.

Dopo il rientro ai box e la sostituzione dell’ala, il pilota numero #16 ha continuato a segnalare dei problemi, in particolare alla sospensione anteriore sinistra. I meccanici italiani lo hanno quindi richiamato ai box per effettuare ulteriori controlli alla vettura. Sessione conclusa, invece, per Stroll, costretto a riportare la vettura ai suoi tecnici, a causa dei danni subìti nell’incidente.

Verstappen parte forte, Hamilton frenato dal traffico. McLaren lavora sul passo gara

Ottima prestazione per Max Verstappen, che ha concluso le FP1 valide per il GP di Monaco con un secondo tempo, a 163 millesimi dal tempo di Leclerc. Al box Red Bull, i meccanici si sono concentrati soprattutto sulla Power Unit, con particolare attenzione ad alcuni componenti del turbo.

Un venerdì complicato per l’altro ferrarista, Lewis Hamilton, – solo nono al termine della sessione – che ha più volte lamentato problemi di traffico. Anche l’inglese è stato protagonista di un piccolo incidente: disturbato da Antonelli che lo precedeva, ha toccato le barriere con l’anteriore destra e successivamente è saltato violentemente sul cordolo. Immediata la richiesta di un check alla vettura per verificare eventuali danni al fondo.

Le due McLaren, invece, hanno chiuso la sessione con il terzo tempo di Norris e il quinto di Piastri. In particolare, Lando Norris, dopo aver segnato il suo miglior crono, è passato alle mescole Medium per testare il passo gara. Più in difficoltà, invece, le due Mercedes, con Russell sesto e Antonelli undicesimo.