GP Monaco: ci sarà anche dopo il 2022!

Negli ultimi anni la Formula 1 ha annunciato nuovi appuntamenti stagionali come quello a Las Vegas, Miami o Qatar, che hanno messo in discussione molte gare storiche. Tra queste, sembrava esserci anche quella di Montecarlo, che avrebbe corso l’ultima edizione quest’anno a maggio. Tuttavia, a rassicurare gli spettatori ci ha pensato il presidente dell’Automobile Club di Monaco. Infatti, Michel Boeri ha annunciato che il GP di Monaco continuerà ad esserci anche dopo il 2022.

Questa settimana, in un’assemblea generale dei commissari di pista ACM, Michel Boeri ha respinto tutte le false voci su una possibile scomparsa del GP di Monaco. Ad Auto-Hebdo così chiarito: “Vorrei soffermarmi su quanto è recentemente comparso sulla stampa, dove è stato scritto che potremmo incontrare difficoltà dopo questa edizione 2022 nell’organizzazione del nostro GP”.

“È stato detto che le tasse richieste da Liberty Media siano troppo alte per Monaco e che quindi non ospiterà più la gara in futuro. Questo non è vero. Siamo ancora in trattative con loro e ci aspettiamo di raggiungere un accordo e firmare un contratto. Non so ancora se il contratto durerà 3 o 5 anni, ma questo è un dettaglio”, ha concluso il presidente.

La gara monegasca è stata spesso descritta come noiosa a causa della scarsa possibilità di sorpassare. Nonostante questo, si è sempre guadagnata un posto nel calendario e nel cuore di piloti grazie alla statura storica e al suo fascino senza tempo. Tuttavia, secondo Zak Brown è necessario che Monaco adatti la pista alle nuove vetture.

Infatti, il boss della McLaren ha così suggerito: “Penso che Monaco debba raggiungere gli stessi termini commerciali degli altri GP e forse debba anche lavorare per cercare nuove modalità in cui possono adattare la propria pista perché man mano che le nostre macchine sono diventate più grandi, le gare sono diventate sempre più difficili”.

