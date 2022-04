Haas, Magnussen: “Il podio nel 2022? Ci scommetterei”

Kevin Magnussen di ritorno in Formula 1, dopo questo buonissimo inizio di stagione, ora sogna un podio per la Haas in questa stagione

Kevin Magnussen è tornato in Formula 1, dopo un’intera stagione fuori e con il team Haas. Un ritorno in grande stile, con due ottimi risultati, che sembra aver messo fine alla sfortuna del team Haas, che da più di un anno, non riusciva a ottenere punti. Un inizio molto positivo, con un team che respira ottimismo, tant’è che il pilota danese è convinto, che quest’anno si potrà puntare al podio. Magari, approfittando di problemi da parte delle vetture avversarie, e non magari come negli anni passati.

“Un podio è un sogno che tutti noi abbiamo, ed è qualcosa al quale abbiamo pensato. Noi aspiriamo a diventare il primo team, dopo i migliori tre. E se lo sarà, in condizioni normali sarebbe la settima posizione. Per questo, avremmo bisogno che qualche macchina, abbia problemi. La Mercedes, in questo inizio di stagione, non si è rivelata più veloce di noi,” ha commentato Magnussen, al podcast ufficiale della Formula 1, Beyond the grid.

“Non avremmo bisogno di tanta fortuna per ottenerlo. Ma anche se dovessimo avere tanto ritmo, è impossibile arrivare al podio. Lo scorso anno, abbiamo visto gare pazze, e alcuni team che a sorpresa sono andati al podio. Credo che per noi, quest’anno sia un sogno realizzabile. Anche senza ritmo puro, sogno e scommetterei i miei soldi, per un podio della Haas,” ha così aggiunto.

Kevin: “Voglio diventare campione del mondo”

Magnussen, spera che il budget cap possa aiutare a mantenere una griglia così compatta, per tutto il resto del campionato. Il pilota della Haas, è molto felice per il lavoro fatto da Liberty Media, e crede che la Formula 1 sia migliorata come categoria, per i team più piccoli rispetto al passato.

“Con il budget cap, ci sono più opzioni per Haas, rispetto a dove ha iniziato la stagione. I team più facoltosi, non possono investire tanto, a loro piacere. Tutti saranno più simili, e sento che la Formula 1 sia il miglior posto per i piccoli team, rispetto al passato,” ha così spiegato.

Anche se ha trascorso un anno fuori dalla Formula 1, Kevin Magnussen ricorda che il suo obiettivo legato al Circus, è sempre stato quello di vincere gare, e realizzare il suo sogno di diventare campione del mondo. Nel 2021, dopo aver detto addio alla categoria regina, il danese ha smesso di pensare a questi obiettivi, quasi come per voltare definitivamente la pagina su questa sua esperienza. Poi, la chiamata a inizio di stagione 2022 da parte della Haas, per sostituire Nikita Mazepin, e i primi risultati, il tanto agognato sogno è riaffiorato. Ora, spera che il budget cap, possa aiutarlo per i prossimi anni.

“Non vedo l’ora di vedere come possiamo essere capaci di mantenerci, all’altezza dei migliori, con il budget cap. Ci sono molti team grandi, tuttavia non avranno a disposizione tanto denaro, come accadeva in passato. Speriamo di poter essere all’altezza, nei prossimi anni. Il mio obiettivo, è ancora quello di vincere in Formula 1. Il mio sogno, è sempre stato quello di diventare campione del mondo“, ha così sottolineato.

“Ho sempre avuto la fantasia di vincere in Formula 1, e lo scorso anno, quando sono andato via, avevo capito che non sarebbe mai successo, e ciò mi ha mandato in pace. Ora sì, nel 2022 sono di nuovo qui, e voglio coronare questo sogno. È una speranza che tuttora esiste. Alla Danimarca, è mancato di vedere un proprio pilota, e le cifre di ascolto nelle prime due gare, sono state le più alte della storia,” ha così aggiunto Kevin prima di concludere.