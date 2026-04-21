Lando Norris re ai Laureus Awards: battuti i giganti dello sport

Lando Norris trionfa ai Laureus Awards 2026, altro premio conquistato dopo il titolo mondiale nel 2025 e battendo altre icone dei vari sport

Il mondo dei motori celebra un nuovo traguardo per Lando Norris. Il pilota della McLaren ha conquistato il prestigioso premio Laureus World Breakthrough of the Year 2026, confermando il suo status di stella globale dopo la vittoria del suo primo titolo mondiale in Formula 1 nel 2025. La cerimonia, tenutasi a Madrid lunedì 20 aprile, ha visto il pilota britannico prevalere su una concorrenza agguerrita proveniente da diverse discipline sportive.

Norris non ha avuto vita facile nella corsa al premio. Tra i nominati figuravano talenti generazionali che hanno dominato le cronache sportive dell’ultimo anno: Luke Littler, Shai Gilgeous-Alexander e Désiré Doué. Nonostante l’ascesa fulminea di Littler, il dominio cestistico di Gilgeous-Alexander ed i titoli conquistati dal PSG di Doue. L’Academy Laureus ha scelto di premiare la crescita costante di Norris, culminata con il Mondiale conquistato al termine di un duello serrato con Max Verstappen e il compagno di squadra Oscar Piastri.

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I piloti che hanno vinto il Laureus e l’emozione del pilota inglese

Con questo riconoscimento, Norris entra in un club esclusivo. È infatti solo il sesto pilota nella storia della Formula 1 a vincere il premio “Rivelazione dell’anno”. Seguendo le orme di leggende come: Lewis Hamilton vincitore di questo premio per 3 volte, Jenson Button vincitore nel 2010 e Nico Rosberg che ha conquistato questo premio nel 2017.

Nel suo discorso di ringraziamento, il pilota McLaren ha dichiarato: “Vincere il Laureus World Breakthrough of the Year è un onore immenso. Essere riconosciuto accanto a così tanti atleti incredibili è qualcosa che non avrei mai immaginato all’inizio della mia carriera“. Il riconoscimento ai Laureus Awards non è solo un traguardo per Lando Norris, ma un punto di partenza. Con il titolo mondiale 2025 in bacheca e la consacrazione come atleta dell’anno, il pilota numero 1 ha dimostrato di avere la maturità necessaria per aprire un ciclo in Formula 1.