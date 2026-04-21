Tassazione italiana: guai in vista per piloti e scuderie?

L’Italia avvia controlli fiscali più rigidi sulla Formula 1: cosa cambia?

La Formula 1 finisce nel mirino delle autorità fiscali italiane. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la Guardia di Finanza avrebbe avviato una serie di controlli che coinvolgono scuderie e piloti. In base a quanto emerso, l’obiettivo è quello di verificare se, in occasione dei Gran Premi italiani di Imola e Monza, tutti i team abbiano seguito le norme fiscali italiane.

La legge del nostro paese infatti, prevede che le squadre e gli atleti che disputano competizioni in Italia, e quindi percepiscono un guadagno su di esse, devono essere tassate secondo il sistema del paese ospitante. L’indagine dunque, avrebbe ad oggetto proprio tali redditi per verificare il corretto pagamento delle stesse. Ciò porterà all’analisi dei GP disputati in Italia negli ultimi anni e potrebbe avere implicazioni anche piuttosto ingenti sulle scuderie che non hanno pedissequamente seguito la normativa fiscale.

Atleti e tassazione: quali potrebbero essere le conseguenze?

Secondo quanto riportato da varie fonti, al centro dei controlli ci sarebbero solo i team esteri. Nonostante le indagini siano ancora agli inizi, se le violazioni dovessero essere accertate ci potrebbero essere conseguenze molto pesanti per piloti e team. Infatti, una violazione eccedente i 50000 euro, sforerebbe nell’area del penale, provocando importanti danni agli interessati.

Un tema questo, che si era già palesato in Italia nel 2020 quando, le imposte sugli atleti stranieri che partecipavano a competizioni nel nostro paese, erano state oggetto di un’interrogazione parlamentare. Tale discussione, non aveva portato a riscontri significativi. L’indagine di questi giorni dunque, apre un dibattito da sempre molto acceso anche a livello internazionale: quello sulla residenza fiscale di atleti professionisti che spesso prediligono località con carichi fiscali più flessibili. Tuttavia, quelli in atto, sono controlli particolarmente lunghi e dettagliati e non si avranno significativi riscontri prima dei prossimi mesi.