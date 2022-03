UFFICIALE: Las Vegas nel calendario di Formula 1 dal 2023

Dal prossimo anno si correrà per le strade di Las Vegas, con una gara notturna da tenersi nel mese di novembre: fontane a ritmo di musica e neon coloreranno il Gran Premio

La Formula 1 sbarca a Las Vegas! Da tempo si vociferava del ritorno della classe regina nell’emblematica città dello stato del Nevada. La categoria regina aveva infatti già corso lì nel 1981 e nel 1982. E i vincitori furono rispettivamente Alan Jones e Michele Alboreto. Questa volta, la volontà di Liberty Media di correre nella vivace città di Las Vegas nasce sia per espandere il mercato dopo il boom della serie televisiva “Drive To Survive“, che ha riscosso grande successo negli Stati Uniti. Sia per risollevare l’attività di Las Vegas dopo la sofferenza causata dalla pandemia.



In particolare si correrà su The Strip, il cuore del Las Vegas Boulevard, inondata di neon. Con esclusivi casinò hotel, negozi, ristoranti, discoteche e spettacoli. La gara si terrà in notturna, e in particolare si svolgerà di sabato. Non hanno ancora confermato una data esatta, ma dovrebbe essere nel mese di novembre. Il progetto prevede un circuito cittadino di 6,12 chilometri. Con un totale di 50 giri in gara e una velocità massima di 342 chilometri orari.



Il layout prevede 14 curve, tre rettilinei e due zone DRS. Con questo circuito nel calendario, dall’anno prossimo gli Stati Uniti ospiteranno ben tre appuntamenti del Mondiale. Anche questa, però, non è una novità. L’ultima volta che accadde, infatti, correva l’anno 1982. Che, come abbiamo ricordato prima, è stato anche l’ultimo anno in cui Las Vegas ha ospitato un Gran Premio, vinto in quell’occasione con Michele Alboreto. Se per Las Vegas dovremmo aspettare ancora, per questa stagione il grande debutto sarà rappresentato dal circuito di Miami, la cui gara è prevista per domenica 8 maggio.